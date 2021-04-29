勞工紀念日 「零工崛起」暖發防疫物資

「零工崛起」組織於勞工紀念日為Lyft司機提供免費個人防護用品。（零工崛起官方社交媒體）

4月28日是勞工 紀念日（Workers Memorial Day），用以紀念所有因為工作受傷以及死亡的勞工。新冠疫情 已持續超過一年，在這一年中，各行各業的勞工都受到不同程度的衝擊。

根據「衛報」追蹤數據，截止4月初，已有3600名醫護工作者在疫情中死亡。同時根據全美護士工會(National Nurses United)報告，菲裔護士占美國新冠死亡護士總數的31.5%。

此前加州 就曾爆發了多起醫護人員要求雇主在疫情期間提高更好的安全照護以及保障的抗議遊行活動。凱瑟醫院的醫護工作者更是接連在全州範圍內持續舉行了數十場規模浩大的抗議行動，要求增加凱瑟醫院增加醫護人手，確保醫護工作者的安全。

於此同時，由加州護士工會強力背書，州參議員柯提斯（David Cortese）的SB213提案，儘管可以為醫療工作者提供由工作造成的損傷的工傷給付，卻也被許多人士批評會造成公私立醫院更嚴重的財政支出。

對於許多零工經濟的從業勞工而言，想要獲得疫情下的工作保障就顯得更為艱難。零工經濟的工人組織「零工崛起」（Gig Workers Rising）日前表示，由於零工經濟的屬性，使得零工經濟的從業勞工們從一開始，就難以加入其他工人的抗爭過程進行集體談判。與此同時，在疫情期間網約車公司Lyft還試圖向司機們收取口罩以及洗手液的費用。「我們與所有的勞工團結一致。企業的貪婪是以生命為代價。」零工崛起組織在官方社交媒體上表示道。

截至發稿本報未獲Lyft回應。

雖然代表灣區的議員們在勞工保護方面提出各種議案，但是均遭到加州立場偏向企業以及主張更少政府管制的加州商會的反對。

州眾議員羅達倫（Evan Low）提出AB95號提案，規定在雇員配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、孫子孫女或家庭伴侶死亡時，不論雇員為雇主工作多長時間，雇主都必須為雇員提供喪假。

但是，商會指責這將增加雇主的負擔，同時會開闢新的針對雇主訴訟的法律途徑。