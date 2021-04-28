灣區「虛擬貨幣」詐騙案多 最高金額70萬 經文處籲小心

詐騙案件頻傳，受害人很難追回被騙款項。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處27日指出，近期灣區發生多起留學生及華裔人士遭到虛擬貨幣投資 詐騙案件，受害者被騙金額可觀，已經引發美國聯邦調查局網路犯罪部門及舊金山地檢署反詐騙單位的高度重視。經文處提醒僑民，網路詐騙多，不少案件是透過社交軟體聯繫。被害人其實從未見過「網友」本人，金流又直接匯往國外、凍結款項困難，幾乎沒有追回的可能，希望民眾留意。

經文處副組長洪毓羚透露，近來駐處收到數件被詐騙的案例，金額介於12萬到70萬美元。但為了保護當事人，因此以通案的方式呼籲僑民留意。受害者被騙後心慌四處求助，並通知經文處。

經文處指出，此類型犯罪手法大致包含：一、詐騙集團 於臉書、LINE、微信、IG等社交軟體以長相俊秀、姣好之照片建立虛假帳號，廣泛加入以交友、投資為主題之臉書社團或群組，藉以認識潛在被害人。二、透過噓寒問暖取得被害人的信賴並結為網友後，開始吹噓自身於虛擬貨幣的投資上獲利豐厚，建議被害人嘗試投資虛擬貨幣產業，並分享詐騙集團所架設的線上投資網頁。該網頁不僅設計與一般投資公司頁面相似，甚至有線上客服系統，使被害人難辨真偽。

另外，有些被害人則是陷入愛情或友情陷阱，基於信任的狀況下，相信上述網友（詐騙集團）誆稱投資虛擬貨幣的高利潤，使用詐騙者所提供的帳號來匯款投資，導致慘遭詐騙。同時，依據多起案例分析，此類案件詐騙團體成員應以台灣及中國大陸等使用華語者為主，與被害人均透過社交軟體聯繫。被害人實際上未曾見過網友本人，也未曾透過視訊聯繫，導致無法確實釐清嫌犯的真實身分。

經文處表示，由於此類案件嫌犯所提供之受款帳戶，多為美國本地銀行或在香港的分行，接收被害人匯款後詐騙集團隨即提領一空。導致被害人即使迅速報案，繁瑣的司法程序也往往難以即時凍結款項，使追回幾無可能。

經文處建議僑胞，若發覺自身可能受到此類詐騙，應立刻保留相關匯款帳號與紀錄，並第一時間向轄區警方報案後。並且，也可上網向聯邦調查局的網路犯罪部門（tps://www.ic3.gov/）通報，以求第一時間啟動案件偵辦。如有需要，可與經文處聯繫求助，電話：415-362-7680、電郵: [email protected]。