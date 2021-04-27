加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是全美人口最大州

加州因為人口減少，首度在國會喪失一個席次。（美聯社）

一向被視為可以無限成長、提供無數機會的加州 ，在建州170年後，因為人口停止增長，首度在美國 眾議院失去席次。

美國人口普查 局26日公布2020年人口普查數據，數據顯示，加州人口將近3958萬，仍是全美人口最多的州，但增長速度慢於其他州，導致在國會席次將從目前的53席減為52席。

加州人口自2010年以來增加了230萬人，但從2017年開始停滯不前。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）研究政治區域重劃的資深研究員麥基（Eric McGhee）說：「從加州人口無休止增長的悠久歷史角度來看，如此大的放緩幅度的確是前所未有。」

這項事實意味著，人口成長較快速的州，如佛羅里達州和德州，未來將擁有較大的政治影響力。過去十年，佛羅里達州和德州憑著提供商業優惠政策和較低的生活成本，當地人口激增，分別在國會增加一個和兩個席次。

這項消息一出，加州共和黨立即將責任歸咎於加州州長紐森（Gavin Newsom）和民主黨。

加州共和黨主席派特森（Millan Patterson）發表聲明說：「加州是遊民和貧窮之都，油價和所得稅率高得令人窒息，也是人口遷往其他較可負擔的州最多的一州。我們失去了一席可以在華府為我們發聲的代表，再次證明現在是加州做出改變和選出真正領導者的時候。」

喪失一個國會席次同時意味著，聯邦未來撥給加州的經費會減少，例如Medi-Cal、道路建設、學校和其他以人口為基礎的社會福利。

不過，「政治區域重劃夥伴」（Redistricting Partners）的米契（Paul Mitchell）認為，對一個國會席次超過50席的州而言，少一個席次受影響的程度不會像席次較少的州那麼嚴重。

麥基指出，加州在過去30年當中，遷出人口比遷入人口多的年份只有三年。麥基表示，這些流失的人口通常都被國際移民人口所抵銷。不過，加州移民人口的增長率和當地出生率也逐漸降低，死亡率則上升。

人口資料局（Population Reference Bureau）資深研究員雅羅斯（Beth Jarosz）表示，加州人口增長放緩不代表它正在衰退。她說：「加州繁榮與蕭條的周期不斷在循環。」