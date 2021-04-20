我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

消弭數位學習落差 聖他克拉拉縣擬增加基建

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣議員查維茲希望能加強基礎建設的投資，消弭數位落差。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣議員查維茲希望能加強基礎建設的投資，消弭數位落差。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續一年多，去年3月更開啟史無前例的居家避疫（Shelter in Place）命令，隨後疫情數次起伏，但民眾的生活到現在都還未能恢復疫情前的正常狀態，而「教育」更是受影響最嚴重的板塊之一；直到最近，學童才能逐步回到教室上課，但是持續一年的網課對於弱勢家庭最為不利，許多弱勢學童的學習大幅落後，尤其這些學生家中的電腦及網路等學習設備不足，更形成了嚴重的數位落差。

為此，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）19日宣布，希望能加速投資寬頻等基礎建設，扭轉不平等的情況，弭平學習的數位差距。

查維茲指出，隨著學生們陸續返校，凸顯不同家庭條件、特別是有色人種社區面臨到的數位不平等的問題，而這些落差在疫情期間更為加重。因為，學生在家遠距學習時，如果沒有足夠的硬體設備，以及網路與足夠頻寬，會導致學習上的困難，影響學習效果。

她表示，將於20日的縣議會中提出，提撥經費增加寬頻相關的基建投資。

查維茲表示，根據加州公共政策研究所在今年2月發現，加州有26%的K-12學生，以及近四成的低收入學生沒有可靠的上網設備。也就是說，許多聖他克拉拉縣的兒童因為疫情的關係，錯過一年多的學校教育，「他們中的許多人，可能永遠追不上（進度）。」

聖他克拉拉縣已經在去年8月撥款710萬元，用於購買筆記型電腦、移動Wi-Fi熱點等物品，縮小數位落差。不過，這些都被視為「短期解決方案」。聖他克拉拉縣希望能夠解決根本的問題，針對結構性的不平等做出改變。

依據查維斯即將提出的提案，將撥出資金用於寬頻的部署，提高寬頻基礎設施，促進民眾使用寬頻的可能。並且參考曾在其他地方推出的「dig once（挖一次）」政策，也就是在修築道路時安裝寬頻的管道，而不是在每次需要時才又開挖安裝，以節省經費。

疫情 加州 投資

上一則

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

下一則

18歲首登台 21歲進太陽劇團 蕭宇踏遍世界

延伸閱讀

躲鹽湖城教堂3年 無證移民3母女終獲免遣返

躲鹽湖城教堂3年 無證移民3母女終獲免遣返
聖他克拉拉縣：打了疫苗 仍應定期檢測

聖他克拉拉縣：打了疫苗 仍應定期檢測
處理遊民營問題 聖荷西年花860萬

處理遊民營問題 聖荷西年花860萬
聖縣全新兒童倡導中心 職員無人能說中文

聖縣全新兒童倡導中心 職員無人能說中文
關鍵一步 聖他克拉拉縣獲聯邦直撥30萬疫苗

關鍵一步 聖他克拉拉縣獲聯邦直撥30萬疫苗

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻