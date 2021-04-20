消弭數位學習落差 聖他克拉拉縣擬增加基建

聖他克拉拉縣議員查維茲希望能加強基礎建設的投資，消弭數位落差。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 持續一年多，去年3月更開啟史無前例的居家避疫（Shelter in Place）命令，隨後疫情數次起伏，但民眾的生活到現在都還未能恢復疫情前的正常狀態，而「教育」更是受影響最嚴重的板塊之一；直到最近，學童才能逐步回到教室上課，但是持續一年的網課對於弱勢家庭最為不利，許多弱勢學童的學習大幅落後，尤其這些學生家中的電腦及網路等學習設備不足，更形成了嚴重的數位落差。

為此，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）19日宣布，希望能加速投資 寬頻等基礎建設，扭轉不平等的情況，弭平學習的數位差距。

查維茲指出，隨著學生們陸續返校，凸顯不同家庭條件、特別是有色人種社區面臨到的數位不平等的問題，而這些落差在疫情期間更為加重。因為，學生在家遠距學習時，如果沒有足夠的硬體設備，以及網路與足夠頻寬，會導致學習上的困難，影響學習效果。

她表示，將於20日的縣議會中提出，提撥經費增加寬頻相關的基建投資。

查維茲表示，根據加州 公共政策研究所在今年2月發現，加州有26%的K-12學生，以及近四成的低收入學生沒有可靠的上網設備。也就是說，許多聖他克拉拉縣的兒童因為疫情的關係，錯過一年多的學校教育，「他們中的許多人，可能永遠追不上（進度）。」

聖他克拉拉縣已經在去年8月撥款710萬元，用於購買筆記型電腦、移動Wi-Fi熱點等物品，縮小數位落差。不過，這些都被視為「短期解決方案」。聖他克拉拉縣希望能夠解決根本的問題，針對結構性的不平等做出改變。

依據查維斯即將提出的提案，將撥出資金用於寬頻的部署，提高寬頻基礎設施，促進民眾使用寬頻的可能。並且參考曾在其他地方推出的「dig once（挖一次）」政策，也就是在修築道路時安裝寬頻的管道，而不是在每次需要時才又開挖安裝，以節省經費。