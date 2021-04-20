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94萬人已打首劑 聖他克拉拉縣疫苗接種將破百萬人

記者李榮／聖荷西報導
目前已有近94萬人至少接種一劑疫苗，即將突破百萬人大關。（記者李榮╱翻攝）
目前已有近94萬人至少接種一劑疫苗，即將突破百萬人大關。（記者李榮╱翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）的疫苗持續在社區施打，聖他克拉拉縣府也提醒，即使民眾已經完成了完全疫苗接種，「公共衛生部門的檢測建議和其他建議也適用」。也就是說，對於前線工作人員和其他會和公眾接觸的人，進行定期檢測仍然非常重要。而且，就算打完疫苗，還是要戴口罩、勤洗手，保持社交距離，並且避免室內群聚與休息室。

聖他克拉拉縣官員已經開放所有居住、或者生活在聖他克拉拉縣16歲及以上的民眾，前往免費接種疫苗。截止19日下午2時的最新資料顯示，已有超過58%的16歲以上聖縣居民，接受了至少一劑的新冠疫苗注射，總人數接近94萬人，距離百萬人的指標門檻已經距離不遠。

依照聖他克拉拉縣的的資料顯示，已經有超過93萬9000位聖他克拉拉縣工作或者居住的居民，接種了至少一劑的新冠肺炎疫苗。已經完成接種全部疫苗的的居民，也超過51萬9000人。

目前已有近94萬人至少接種一劑疫苗，是否這幾天就能突破百萬大關？聖他克拉拉縣中文信息官張繼月19日指出，縣府每天都會在下午2時公布最新的統計。不過，因為這周預約打疫苗的人，還是有不少是預約第二劑的民眾，因此要看到破百萬的人數，可能還需要一點時間。

有些民眾對於打了疫苗之後的規定多所疑問。例如，打了疫苗之後卻暴露在新冠肺炎的風險之下，是否依然需要自我隔離？縣府指出，打了疫苗之後暴露在新冠肺炎的風險之下，但暴露發生在疫苗接種完成後14天、90天之內，暴露之後沒有任何新冠症狀，並且不是醫療機構或設施中的住院患者或居民，就不需要隔離。

疫苗 新冠肺炎 檢測

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