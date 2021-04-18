挺立115年 1906年大地震避難小木屋…仍可住人

麗茲·亨利 (Liz Henry) 一家四口2013年遷入舊金山 伯納爾高地 (the Bernal Heights) 住宅區的一座藍色小屋。小屋兩旁都是面積較大的房子。亨利說，她在簽租約時才發限，這座小屋原來是1906年舊金山大地震 後建成的小木屋，為當時準備重建舊金山的民眾提供臨時住所，非常具有歷史價值。

1906年4月18日舊金山大地震與大火爆發之後。舊金山11個公園臨時建成5610座容納難民的小木屋，如今只剩下不到50座。這數千座小木屋都是由市府官員、工會成員，以及美國軍方臨時合作建成，試圖給予災後群眾一個臨時住所，讓他們重整旗鼓，重新興建這個大城市。

115年以後的今天，這些小木屋成為舊金山的重要史蹟，由有心民眾與非牟利機構共同維護。伯納爾歷史計畫專家布雷克本 (John Blackburn) 稱，這些小木屋構造非常簡單，可是機能性強，非常適合當時需求。

震災過後，舊金山市一半地區被夷為平地，難民紛紛湧入金門公園或普雷西度 (Presidio)等綠地臨時營帳避難，可是這些營帳無法真的遮風避雨，特別是大地震過後，灣區 紛紛降下大雨。

舊金山公園委員會 (San Francisco Parks Commission) 在麥克拉倫 (John McLaren)統籌下，與舊金山賑災公司 (San Francisco Relief Corporation)以及軍方合作，使用來自華盛頓州與俄勒岡州的紅木與杉木，建成這些避難小木屋。小木屋當時市價為50元，租金每個月兩塊錢。許多屋主用馬拖著小木屋，安置在市區空地，成為重建舊金山的先鋒。

歷史學家布雷克本表示，這些小木屋非常適合城市重建工程。1906年震災過後，舊金山民眾重整家園，非常需要一個容身之地。事實上當時灣區各地都出現這種小木屋，除了舊金山外，你也可以在曼德卡 (Manteca) 、德利市 (Daly City)，甚至聖他克魯茲發現這種小木屋。