華人二手車行劫車案 未成年嫌犯被逮

華裔二手車行東主孫順游的店鋪9日下午遭遇白人持槍劫匪搶劫，目前劫匪已被抓獲。（記者劉先進／攝影）

東灣艾爾賽利度（El Cerrito）和列治文市交界的華裔二手車 行東主孫順游（Danny Sun）的店鋪9日下午遭遇白人持槍劫匪搶劫，奪走價值3萬1000多元的Audi S5車。員工攔在車頭試圖阻止劫匪，還被撞傷。

列治文市警官斯通布雷克（Matt Stonebraker）表示，12日當天，有市民在社區看到劫匪搶走得手車，趕緊報警。警方跟蹤車輛，將劫匪擒獲。考慮到劫匪是未成年人，所以不能公布其訊息。至於劫匪會被起訴何種罪行，不方便透露。目前車輛已被找回，並物歸原主。

二手車行東主孫順游曾表示，10日報警時，過來的警員說是小偷罪，不會起訴搶劫罪。他當時表示不同意，認為是持槍搶劫。斯通布雷克表示，東主可能有誤解。現場警員說的是，可能涉嫌劫車，並沒有說過是偷竊罪。

針對亞裔犯罪線索獎勵基金奏效。更多華人商戶踴躍捐款，華埠義工巡邏隊13日將部分捐款交給華埠商會。（記者劉先進／攝影）

此前，孫順游懸賞1000元，而針對亞裔 犯罪線索獎勵基金（Crimes Against Asians Reward Fund）出資2500元，希望市民提供線索抓捕嫌犯。基金發起方之一為屋崙華埠 商會。主席陳錫澎表示，相信懸賞幫助警方抓獲嫌犯，將發放獎金給報告線索的市民。

最近幾天，華埠商戶紛紛踴躍捐款給基金，華埠義工巡邏隊代為收取。13日，義工巡邏隊將2550元捐款全部交給商會。