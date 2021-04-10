老讀者訪談／李玉玲：世報是華人世界之光 如百科全書

世界日報45年的老讀者、東灣皮諾居民李玉玲（左），常和先生何元德（右）拿著報紙，到處品嘗美食。（記者劉先進／攝影）

世界日報 45年的老讀者、東灣皮諾（Pinole）居民李玉玲（Yu-Ling Howard）表示，世界有光明，黑暗才能走。在她心目中，世界日報是華人 世界的光，也是百科全書，既有各種重要新聞，又有養生、美食 資訊，幾乎能滿足獲取訊息的所有要求。

自從世報創刊以來，李玉玲就一直是忠實的老讀者，還保留不少報紙。她說，世報報系創辦人王惕吾先生的「正派辦報」理念，讓人印象深刻。「我記得報紙有周刊，訪問傑出的華人。華人喜歡讀書，世報鼓勵華人向上，學習好的技能和職業，找到好的工作，這個很有用。」

李玉玲記得世報1976年創刊，當時看到中文報紙，感覺很興奮，幾乎每天都叫住在舊金山華埠的同事幫忙買，後來才訂報紙。那時沒有網絡，世界各地發生的大事，和華人息息相關的重要新聞，都是從世界日報上面獲悉。

1989年10月17日，舊金山發生大地震，震級芮氏6.9級。李玉玲記得，海灣大橋損壞嚴重，她不能回東灣的家。世報大幅報道，引人關注。

1999年5月8日，風靡海峽兩岸的著名歌手鄧麗君在泰國清邁因哮喘發作去世。李玉玲表示，當時得知鄧麗君離開的消息，非常震驚，簡直不敢相信，「她唱歌甜美婉約。初中就出來做事，為家人犧牲很多。我和她一樣是台灣的外省人，外省人都很團結。感覺她去世，就像親人走了一樣。」1999年9月8日，作家張愛玲在洛杉磯離世。李玉玲說，知道這個消息時，也是非常低落和不捨。

李玉玲說，世報是一套百科全書，既有各種美食介紹，也有養生知識，讓人愛不釋手。她喜歡看傳記文學，也會定期購買世報出版的書籍仔細閱讀，收穫頗豐。

2002年5月，聞名於世的華裔廚師、美食節目甄能煮 (Yan Can Cook)主持人甄文達（Martin Yan）在東灣艾爾賽利度（El Cerrito）開了新餐廳。李玉玲看到報導後，趕緊和妹妹開車過去嘗鮮。

世報曾介紹東灣海沃（Hayward）一家店鋪的萊陽水餃很好吃。她和妹妹多年都去光顧，店鋪如今還在，價錢沒變化，50個餃子16元。世報常介紹很多飯店的美食，李玉玲就和先生何元德( Christopher Howard )拿著報紙，照著地址開過去品嘗。今年1月，世報有廣告訂製的手鐲，她還特意買了，送給外孫女，希望給孩子們帶來吉祥福氣。

李玉玲至今還保存著世報2013年的報導。（李玉玲供圖）

李玉玲至今還保存著世報2013年的一份報紙。報紙灣區頭版頭條寫的是，海灣大橋新橋，可望提早通車。她看到新聞後，就在通車那天、2013年9月2日去嘗鮮，成千上萬的人步行通過海灣大橋，場面非常震撼。

李玉玲說，世報陪同中年、老人子一代，是華人的知心良友。也鼓勵華人向善向好，鼓勵孩子好好讀書，做一個有用的人、讓他人尊敬的人。「世報是華人世界的光。世界有光明，黑暗才能走。希望世報長長久久，更好幫助華人。」