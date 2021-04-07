華裔家長斥學區不作為 要求加快校園重啟

華裔家長帶著小孩參與集會。（記者李晗╱攝影）

多位舊金山 的學校家長和學生6日在聯合學區 的辦公總部發起集會示威，其中有華裔 家長也斥責聯合學區不作為，要求加快校園重啟。

不久前成立的家長團體「減少課堂距離」（Decreasing the Distance）發起了本次示威。當天大約十位家長和學生舉行集會，其中有華裔家長和學生。他們舉著牌子，認為在線課堂對於學生的身心發展不佳，要求學校能夠重開五天的課堂，讓學童們回歸教室。

華裔家長蔣興美受訪。(記者李唅╱攝影）

華裔家長蔣興美（Amy Jang）表示，舊金山是全美大城市中疫情控制得最好的，但是其他大城市的學校都幾乎已經重開，只是舊金山的學校仍然不開。她表示，自己有能力送小孩讀私立學校，但是她相信公立學校的教育，自己也是公立學校畢業。

她斥責學區現在很明顯並沒有為孩子們工作，希望學區的工作重心能夠回歸孩子身上。她指出，私立學校都已經重啟了，但是要給很高的價錢，因此這樣「不公平」。她說自己的孩子雖然現在情況不錯，很多孩子的朋友情況都令人擔憂，而且現在的問題不是一個家庭的事情，而是全舊金山的家庭的問題。

當前針對亞裔的暴力，亞裔學校返校之後可能面對霸凌問題。華裔家長王冰容家長說，不是沒有想到校園霸凌的事情，但是現在最重要的還是孩子回到學校上學。她認為現在很多孩子沒上學，在街上混，容易變壞。

她的兒子王田凯目前在名校洛威爾高中就讀三年級。王冰容說，在家上課的時候，有一段時間兒子情緒消沉，令她很擔心。王田凯也說，現在學區花了很多時間來討論改名等等，都抓錯了重點。而且他說，現在上網課，不僅每堂課的時間減少，同時課程數量也減少，等同於獲得的教育減少。而且他說，在線課堂互動也少了很多，很多時候有些同學都直接關掉攝像頭，不說話，不參與小組討論，讓課堂變得很低效。

周二當天，學區教委也召開會議。目前部分學生將會在4月底陸續返校，很多的重啟日期目前仍然未定。