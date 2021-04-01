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推文風波後首露面 高勵思聲言抗爭

記者李晗 / 舊金山報導
高勵思與支持者，在聯合學區的辦公總部發起集會。（記者李晗 / 攝影）
高勵思與支持者，在聯合學區的辦公總部發起集會。（記者李晗 / 攝影）

深陷爭議的舊金山聯合學區教育委員高勵思（Alison Collins），在歧視亞裔的推文之後首度公開露面，與支持者參與集會。她在致辭中聲言繼續抗爭，達到各個社區的族裔團結。

大約有50人出席了3月31日的集會，包括「美國有色人種協會」（NAACP）成員、教委會主席盧佩思（Gabriela Lopez），以及多位華裔的高勵思支持者。

上周，高勵思被其他幾位教育委員投下不信任票，被革除教委副主席的職位。就此事，高勵思也已經起訴學區和其他教育委員，索求巨額賠償。當天律師團隊代表也有到場。

高勵思表示，感謝近期大家對她的支持和愛。她強調，自己是一個非裔女性，母親，也是教育工作者，她別無選擇，只能繼續抗爭，為了各族裔社區團結，也為了孩子們的正義。

高勵思此前被揭發，在2016年發表了針對亞裔社區的言論。高勵思在推文中形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。高勵思在2018年當選，任期四年。目前涉事的推文仍然未被刪除，網址是https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。

目前全城官員幾乎一邊倒要求高勵思辭職，包括市長布里德，絕大多數的市議員等。但是高勵思一直未有辭職，且不少進步派團體也支持高勵思。

她說，自己參選教育委員，並非是因為要參選更高的職位，比如市議員。她說自己只是為了自己和其他人的孩子，都能夠得到最好的教育，在學校裡能夠被看見，被尊重。她羅列了自己過去為社區做的事情，包括在華埠、華裔社區的工作。

在高勵思致辭時，也有一名亞裔男子在人群中高叫「辭職」，引起騷動。隨後男子離開現場。

支持高勵思的華裔代表，東灣柏克萊租務委員張駿奎（James Chang）說，應該要了解高勵思的推文背後的事情，用「感同身受」的方式，同時要構建社區與社區間的橋梁。他認為高勵思並不是存在惡意，而且對於高勵思事件的處理，也應該要有一個公平的過程。

高勵思聲言將會繼續抗爭。（記者李晗 / 攝影）
高勵思聲言將會繼續抗爭。（記者李晗 / 攝影）

教育 亞裔 華裔

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