華人特殊兒童之友會一日移動新冠疫苗接種站 220人受惠

疫苗施打人員為「天天」施打疫苗。（記者陳程威╱攝影）

華人特殊兒童之友會(FCSN)30日通過與阿拉米達縣衛生部門合作，在特殊之友會設立的一日移動疫苗 接種站，為約220位符合施打疫苗資格的特殊人士及其家人施打疫苗。特殊兒童之友會執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）說，此次疫苗接種站是與附近的Haller's醫療合作，提供僅需施打一次的嬌生疫苗給特殊人士。

現場發現，平均每一位民眾的排隊等候時間為三分鐘即可施打。從到達流動疫苗接種站到完成疫苗施打，以及疫苗施打後觀察的全過程在半小時左右。菲裔民眾艾達（Aida）表示，十分激動能夠擁有這次疫苗接種的機會。她說，自己曾經在凱瑟醫院（Kaiser）進行了疫苗預約，但是因為時間上的衝突錯過了第一次的疫苗施打。後來再跟醫院協調，被安排到了4月17日在屋崙 的某家醫院進行疫苗施打。

「我住在佛利蒙，去屋崙真的是太遠了。」她表示，儘管自己又一次沒有去看email等信息，但是FCSN的工作人員還是通過電話與她取得聯繫，通知她的孩子來FCSN施打。「我真的很感謝FCSN能夠找到我們。」

華裔 楊先生表示，雖然自己已經在2月份就施打了疫苗，但是自己的孩子因為是特殊需要人士，直到3月15日才符合資格。

楊先生說，由於自己施打疫苗的經歷，讓他十分擔心過長的等候時間是否會影響到女兒的疫苗接種。「我自己施打疫苗就花費了多達三個小時，我真的很擔心這會讓孩子的情緒產生波動。」當上個禮拜收到FCSN的疫苗施打郵件後，整個人都如釋重負。「我知道這會適合我的小孩，她很熟悉這裏。」楊先生說，今日共花費了不到20分鐘就完成了整個疫苗施打的過程。

由於某些特殊人士會恐懼針頭，因此特殊之友會還於現場設立了特殊室內施打房，用以幫助他們。華裔的天天（化名）在疫苗施打現場情緒激動。由於害怕打針，他拒絕配戴口罩，因此疫苗接種站的Haller's的疫苗注射人員便直接到車邊為天天進行了疫苗施打。

台裔陳媽媽也表示，由於即將開放校園，對於自己20歲有特殊需求的孩子來說，最大的擔憂就是怕他不懂得如何保護自己。「雖然說在校園內會保持六呎的距離，但是在實際操作上真的很難。」她表示，施打疫苗將會幫助孩子盡快重返校園。