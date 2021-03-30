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如何安全重開校園？州教育廳長：改善通風、穩定檢測

記者黃少華／沙加緬度報導
加州教育廳廳長瑟蒙德（右下）與各界專家都同意採取措施確保學校安全重開。（研討會直播視頻截圖）
加州教育廳廳長瑟蒙德（右下）與各界專家都同意採取措施確保學校安全重開。（研討會直播視頻截圖）

加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）日前舉行名為「如何保證課堂安全：加州學校的教訓和成功」的線上研討會，聯同部分地方教育官員、能源和衛生專家，共同討論保障安全課堂面授的策略。

這場研討會旨在幫助學校應對疫情挑戰，不僅讓學生重返課堂，而且讓他們長期、安全地留在課堂參與面對面教學。

瑟蒙德說：「我們正處於學校的關鍵時刻。隨著疫苗接種率的新增、新冠病毒（COVID-19）病例的减少、越來越多的課堂歡迎學生和教育工作者回到現場教學，這是令人鼓舞的。有很多學校還在想辦法實現這種轉變。我很自豪能繼續為學校提供所需的科學、支持和戰略。不僅開放教室，而且安全地向前發展。」

瑟蒙德表示，這次線上研討會是一個機會，讓加州各地的學區更深入地瞭解分階段、多層次的安全措施，是如何有效地、始終如一地實施衛生指南，包括戴口罩、保持社交距離、適當通風（HVAC）、COVID-19檢測等，以確保學生、教職員工、學校、社區在疫情大流行期間的安全。

納巴縣（Napa）教育局長尼姆克（Barbara Nemko）和納巴谷聯合校區學監穆切蒂（Rosanna Mucetti）在會上告知其他與會者，自去年秋季以來，納巴谷聯合校區的學生已經可以在遵守衛生指南的前提下，選擇回到課堂參與面對面學習。

一個關鍵的問題是改善學校通風系統，以幫助减少病毒傳播風險。疫情大流行之前，學校通風不良就對學生的健康構成了重大威脅。戴維斯加大（UC Davis）的研究人員最近發現，85%的加州學校教室缺乏適當的通風系統。

AB 841法案創建了「學校重開通風、能源效率驗證和維修計畫」，讓學校獲得了新的資源。法案撥出超過6億元的能源效率資金，用於測試、調整、維修暖氣機和空調，以及公立學校未來三年的通風系統。

另一個關鍵問題是穩定的COVID-19檢測。本月早些時候，加州教育廳宣佈了一項計畫，將免費在加州的部分學區部署數百萬套COVID-19抗原檢測工具。許多檢測將提供給受疫情影響最嚴重地區的學區，以及更多高風險學生和家庭服務，如貧困家庭、農場工人和有色人種社區。

瑟蒙德說：「能够迅速確定誰是陽性，誰不是陽性，這對校園的日常運作至關重要。不僅有助於保護學生，而且有助於保護教職人員。」

加州 教育局 檢測

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