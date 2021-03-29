執法嚴！聖他克拉拉縣開罰違疫商家 比聖馬刁縣多16倍

聖他克拉拉縣與聖馬刁縣商家受罰程度不同。(本報檔案照)

去年夏天新冠疫情 嚴峻時期，聖他克拉拉縣與聖馬刁縣發布公共衛生命令，對不遵守公衛規定的商家開罰單，其主要目的是保護商家員工與顧客。兩地公衛局雖然用意一致，可是執法方式不同，收到的罰款也相去甚遠。另根據統計，聖他克拉拉縣商家被開罰單的機會比聖馬刁縣高出16倍。

加州 新冠疫情去年夏天轉為嚴重。兩縣公衛官員一致認為，有關保護民眾健康的公衛指令必須確實執行。此時雖然民眾抱怨有些商家沒有遵循公衛規定，警方認為強行管制商家並非他們的執法重點。於是兩地公衛局於去年8月初決定自行採取行動，對不遵守規定的商家開罰單。

聖他克拉拉縣議員艾倫伯格(Susan Ellenburg)表示，由於擔心疫情發展，縣政府當時根據手中資料展開行動。「當我們仍不清楚疫苗何時出現，我們何時能擺脫這場瘟疫時，我們必須盡一切努力，保護民眾健康。」

聖馬刁縣當時雇用九名前警員展開監視行動。聖他克拉拉縣的公衛執法陣容強大許多，一共有50人，來自不同單位。

聖馬刁縣是接到民眾抱怨後才採取行動。而且發現商家違法時，首先只是發出書面警告，隔了一天再調查這商家是否已經改善。聖馬刁只對沒有認真執行戴口罩、維持安全社交距離 ，或者違法室內或室外營業的商家開罰單。

聖他克拉拉縣開罰單的範圍非常廣泛，除了沒戴口罩、沒有保持安全社交距離等項目外，商家如果沒有在門口張貼公衛局公告，甚至營業時開電視都會遭開罰單處分。

此外，聖他克拉拉縣罰款也比聖馬刁高出許多。聖馬刁商家如接到警告信後仍沒有改善者，一般會收到250元至500元罰款，可是在聖他克拉拉縣，沒有遵循公衛局規定的商家，罰款高達3500元至5000元。

聖他克拉拉縣府秘書威廉斯(James Williams) 表示，比較兩縣開罰單數量或罰款總金額是不合適的，聖他克拉拉縣採取謹慎的方式，保護民眾健康。