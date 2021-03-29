長照開銷驚人卻被忽視 專家籲提早財務規畫

長期護理費用高昂，但很多人都忽略。（記者李榮／翻攝）

北加州聖荷西 急難救助協會28日在線上舉行的「疫情期間長期護理方方面面講座」，由聖荷西急難救助協會第二副會長陳俊成主講。陳俊成介紹長期護理與財務規畫、退休計畫的各個方面，也呼籲民眾及早安排長期護理的預算，才能活得更為健康、放心。

北加州聖荷西關急難救助協會會長李漢文指出，新冠肺炎（COVID-19）肆虐社區已經超過一年，大家都更為在乎身體的健康，以及財務相關的安排。特別是在疫情之下，很多人都會思考照顧的問題，而長期照顧就是最重要的課題之一。

依照統計，多數人在生命中某一階段都會需要長期照顧。主講人陳俊成表示，長期護理是很多人在退休規畫中被忽略的一部分。美國長期護理的費用相當高昂，而且視地區的不同有不一樣的費用。美國西海岸與美國東北部是費用比較高昂的區塊，而灣區的長照費用自然是極為昂貴。如果沒有另外買保險 ，長期護理一般必須自費，必須用到自己的積蓄，或者使用退休金 帳戶的錢，又或者期待子女來支應或者由子女照顧，「但這些都有一定的缺點」。

他解釋，從財務規畫來說，許多人的積蓄是「未稅的錢」，如果實現獲利拿出來，扣除掉稅金與累進稅率後，實際積蓄比想像中的要少得多。而若如果是拿退休的錢作為照顧費用，也等於排擠了其他退休生活的經費。若期望小孩負擔照顧，則不一定現實，畢竟現在人孩子都生的少；如果只有一兩個小孩，要他們負擔父母的長期照顧，孩子相當辛苦且不一定能負荷。

陳俊成並表示，另一個需要考量的點是，一個家庭中先需要長期照顧的通常是男性，但長期照顧費用高昂，且連年上漲，很多時候是男生已經用了長期照顧的經費或預算，之後等到女生需要長照時，剩下的資源已經不多。

「每個家庭有每個家庭的選擇。」陳俊成表示，不少人選擇透過保險將風險轉嫁給保險公司。保險有槓桿效應，且不會排擠原本的生活品質。有些保險給付時還不需要單據實報實銷，使用起來相當靈活。

另外，雖然疫苗已經逐漸施打，但是新冠肺炎還依然持續，而且每天都有不少新的個案。李漢文與聖荷西關急難救助協會會第一副會長韓中芬等人也藉機提醒民眾，還是要繼續防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，等待疫情的過去。而且，即便是打過新冠狀疫苗，還是需要保持戴口罩，得過新冠狀病的人，還是需要接種疫苗，「以後新冠狀病毒可能會跟流感病毒一樣，長期存在在人類當中，每一年都會有不同的變種，不會完全消失。」