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45年老讀者伍璇燦：肯定世報與時俱進

記者黃少華／舊金山報導
伍璇燦是世界日報在舊金山創報45年來始終的老讀者。（記者黃少華／攝影）
伍璇燦是世界日報在舊金山創報45年來始終的老讀者。（記者黃少華／攝影）

已經出席駐美中華總會館暨駐美台山寧陽總會館47年的資深商董伍璇燦，自世界日報45年前在舊金山創刊以來，就長期堅持閱讀本報。他表示，本報內容很全面，讓他從中獲得豐富的資訊。

伍璇燦表示，由於長期為僑社服務，他特別關注本報僑社版。因為僑社版圖文並茂，詳細刊登僑社消息，包括各僑團的選舉消息讓他一目了然。涉及到僑團的重大問題以及灣區新聞，他看到之後，就可以及時跟各僑團討論，然後提出意見。

伍璇燦還特別關注世界日報的國際新聞和美國新聞，認為非常詳細。相對於剛創刊時，他認為，本報現在增加了很多編譯，來自主流媒體的眾多消息也能及時見報，這一變化值得肯定。

此外，世界日報現在與時俱進，按照廣大華人移民的閱讀習慣，從左到右編排文字，更好地滿足了讀者需求。相對於過去的黑白版面，如今的世界日報在新聞、廣告、文藝作品上都增加了很多彩色版面，讓讀者更喜歡。

本報目前以日報的方式出版，部分較晚發生的事情難以在次日的版面上刊出。伍璇燦說，部分電視台已經播報的事情，報紙的刊登就相對較晚。因此，他的希望本報更好地做好新媒體，將最新的及時新聞傳播給讀者。

伍璇燦對世界日報未來的發展表達了充分的信心。

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