我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

聘請哈利 舊金山科技公司CEO：不是噱頭

編譯組／美聯社舊金山電
舊金山科技公司BetterUp執行長羅比紹表示，聘請哈利不是噱頭，而是他們有共同的使命。（電視新聞截圖）
舊金山科技公司BetterUp執行長羅比紹表示，聘請哈利不是噱頭，而是他們有共同的使命。（電視新聞截圖）

舊金山科技公司BetterUp執行長日前接受美聯社訪問時表示，他之所以延攬哈利王子到他的公司任職，是因為哈利長期致力倡導像他們公司提供的這類精神健康服務，這項延攬舉動只是一項振奮人心的作法。

在BetterUp 23日宣布聘請哈利擔任公司「影響力長」（Chief Impact Officer）後，執行長羅比紹（Alexi Robichaux）24日對美聯社說：「多年來，哈利王子一直是推動精神健康或心理健康最積極的人士之一，這是他人生非常重要的一部分和一項使命。」羅比紹指出，哈利和英國國防部共同成立了提供精神健康服務的「Head Fit」組織。

羅比紹坦承，聘請哈利對他來說並沒有壞處，因為哈利是世界知名人士，他和妻子梅根（Meghan Markle）不斷有新聞見報。

羅比紹說：「這很棒，我的意思是，新聞報導肯定對我們有幫助。」但他馬上補充說：「這不是我們聘請他的主要動機。」

羅比紹表示，他和哈利是在多個月前透過一名共同友人介紹認識，這名友人認為他和哈利的想法有許多共通之處。

羅比紹說：「我們兩人對這項使命都充滿了能量和熱情，我們討論了關於如何使用科技、科學、人類專家來幫助人們成長和轉型等問題。這就是事情的開始。」

由於疫情的關係，他和哈利很難見到面。不過，BetterUp經常透過簡訊和視訊會議工作，因此，遠距工作很正常，而這也將是哈利主要的工作方式。

羅比紹表示，他們不會在舊金山總部為哈利設立辦公室，哈利也不會有直屬員工。羅比紹說：「一旦疫情解除，社區重開，他就會進辦公室參加會議。」羅比紹說，他不擔心哈利出現在公司大廳或出席會議會造成任何不便，而且，他也不會使用他的王室頭銜。

羅比紹說：「他說，他希望大家在公司裡叫他哈利。他非常平易近人，舉止莊重，但我認為他最酷的地方是樂於捲起袖子幫助他人，而且非常重視提高事情的價值。」

哈利 疫情 舊金山

上一則

陽性檢測率降低 證實疫苗正發揮作用

下一則

舊金山洗衣房襲華翁案 按SB82屬輕罪

延伸閱讀

快看世界／哈利新工作老闆：僱他不是搞噱頭 他很適合

快看世界／哈利新工作老闆：僱他不是搞噱頭 他很適合
哈利王子擁第2份新工作 加入美智庫「打假新聞」

哈利王子擁第2份新工作 加入美智庫「打假新聞」
哈利王子矽谷找到新工作：形象大使

哈利王子矽谷找到新工作：形象大使
哈利王子矽谷找到新工作：形象大使

哈利王子矽谷找到新工作：形象大使
哈利王子新工作 接任加州矽谷新創公司「影響力總監」

哈利王子新工作 接任加州矽谷新創公司「影響力總監」
英女王力除王室「種族歧視」 派專員檢視多元性政策

英女王力除王室「種族歧視」 派專員檢視多元性政策

熱門新聞

謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線