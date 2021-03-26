聘請哈利 舊金山科技公司CEO：不是噱頭

舊金山科技公司BetterUp執行長羅比紹表示，聘請哈利不是噱頭，而是他們有共同的使命。（電視新聞截圖）

舊金山 科技公司BetterUp執行長日前接受美聯社訪問時表示，他之所以延攬哈利 王子到他的公司任職，是因為哈利長期致力倡導像他們公司提供的這類精神健康服務，這項延攬舉動只是一項振奮人心的作法。

在BetterUp 23日宣布聘請哈利擔任公司「影響力長」（Chief Impact Officer）後，執行長羅比紹（Alexi Robichaux）24日對美聯社說：「多年來，哈利王子一直是推動精神健康或心理健康最積極的人士之一，這是他人生非常重要的一部分和一項使命。」羅比紹指出，哈利和英國國防部共同成立了提供精神健康服務的「Head Fit」組織。

羅比紹坦承，聘請哈利對他來說並沒有壞處，因為哈利是世界知名人士，他和妻子梅根（Meghan Markle）不斷有新聞見報。

羅比紹說：「這很棒，我的意思是，新聞報導肯定對我們有幫助。」但他馬上補充說：「這不是我們聘請他的主要動機。」

羅比紹表示，他和哈利是在多個月前透過一名共同友人介紹認識，這名友人認為他和哈利的想法有許多共通之處。

羅比紹說：「我們兩人對這項使命都充滿了能量和熱情，我們討論了關於如何使用科技、科學、人類專家來幫助人們成長和轉型等問題。這就是事情的開始。」

由於疫情 的關係，他和哈利很難見到面。不過，BetterUp經常透過簡訊和視訊會議工作，因此，遠距工作很正常，而這也將是哈利主要的工作方式。

羅比紹表示，他們不會在舊金山總部為哈利設立辦公室，哈利也不會有直屬員工。羅比紹說：「一旦疫情解除，社區重開，他就會進辦公室參加會議。」羅比紹說，他不擔心哈利出現在公司大廳或出席會議會造成任何不便，而且，他也不會使用他的王室頭銜。

羅比紹說：「他說，他希望大家在公司裡叫他哈利。他非常平易近人，舉止莊重，但我認為他最酷的地方是樂於捲起袖子幫助他人，而且非常重視提高事情的價值。」