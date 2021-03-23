緩解遊民危機 屋崙市議員促擴大加建屋

屋崙副市長、市議員卡普蘭22日呼籲立即採取行動，解決由於缺乏可負擔住房而導致的遊民增多的問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙 副市長、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）22日在市議會豐富生活委員會的會議上提出住房和遊民行動計劃，呼籲立即採取行動，解決由於缺乏可負擔住房而導致的無家可歸者增多的問題。

卡普蘭的計畫含有多個步驟，包括：立即為遊民提供酒店房間，讓他們可以住進更安全的環境；向聯邦急難管理局（FEMA）報銷酒店支出，以便將資金收回，用於進一步的住房策略；擴大加建屋（Accessory Dwelling Units，簡稱ADU）的規模，讓業主更容易、更快申請加建房子；市府可以延長批准加建屋證件的工作時間，提供預先批准的表格，加快審批時間。

卡普蘭建議，可加快建設可負擔房，比如使用快速模塊化建房方案，指定幾個樓盤進行快速行動，為幫助遊民提供真正的住房選擇。此外，還可為房車提供更好的停放條件，比如為房車提供安全和衛生、垃圾清理、水和污水處理系統的場所。擴大和放寬條件，允許在私人土地上擁有房車，提供指定管理的房車公園和設施等。

卡普蘭的提議中還說，可以利用現有的公有土地，鼓勵發展商和機構開發所有人都能負擔得起的住房。向合作夥伴徵集提案，以開發包括公共土地上的可負擔房和工薪階層住房計畫。