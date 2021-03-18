密爾比達警方 走訪亞裔商場挺亞裔

密爾比達警局走訪亞太裔商場，強調對於仇恨犯罪的重視。（取自密爾比達警局臉書）

近來對於亞太裔社區 (AAPI community) 的仇恨犯罪 與仇恨事件頻傳，各地的執法單位也密切注意轄區內的治安情況。轄區內有眾多亞裔 居民與商家的密爾比達警局，近日走訪包括密爾比達環球廣場等亞裔社區與商家，強調警局對於仇恨犯罪非常重視，也呼籲市民若遇上仇恨犯罪，應及時向警方報案。

密爾比達警局長赫南德斯（Jared Hernandez ）發出聲明指出，密爾比達一直致力於保障包括亞太裔社區在內所有居民的安全。對於仇恨犯罪，警方絕對是優先處理，確保民眾安全。

密爾比達警局指出，聯邦調查局（FBI ）將仇恨犯罪定義為「對某人或財產的犯罪行為，其全部或者部分動機是由於犯罪者對於種族、宗教、殘疾、性取向、性別，或者性別認同持有偏見。」而密市警局每個月和每年都會向聯邦調查局匯報密市的犯罪統計數據，不過回顧過往五年之間，密爾比達市內沒有發生任何仇恨犯罪。

赫南德斯在聲明中指出，密爾比達的警員平時都在訓練識別仇恨犯罪，以及調查仇恨事件。為了確保亞太裔社區的安全，警局已經在亞太裔集中的商場、餐廳，以及亞太裔社區經常光顧的購物中心加強巡邏。先前在農曆新年期間，警局也調整人力配置，確保員警能在這些賣場中出現。

密爾比達警局也指出，警局已經建立非緊急事件的舉報系統，可以讓民眾透過包括中文在內的語言舉報犯罪。密爾比達警局也有多位雙語的警官可以服務民眾。