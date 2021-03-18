金山灣區華人醫師 唱「音樂劇」籲打疫苗

七位醫師一起拍影片，呼籲民眾打疫苗。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗 逐漸上市，但少數人士對疫苗存有疑慮，猶豫是否該施打。在灣區長大的華人醫師劉趵豐（Andrew Liu），召集了另外六位醫師同事，改編百老匯 的音樂劇漢米爾頓（Hamilton）的音樂，製作「My Shot」影片，呼籲大眾不要放棄機會，能在輪到時施打疫苗，也避免病毒進一步的傳播與擴散。影片上傳平台後，幾天之內就引起廣大迴響，並登上許多主流媒體的新聞版面。

劉趵豐的父母來自於中國大陸，他五歲時來美國 ，高中唸的是佛利蒙米慎高中。後來他到戴維斯加大讀大學，又去外州念了醫學院，畢業後進入醫院擔任內科醫師已經數年。太太何藤薇（Tuong-Vi Ha）也是醫院另一院區的醫師，同樣在「My Shot」音樂影片中露臉。

劉趵豐（右起）與何藤薇都在影片中入鏡。（記者李榮／翻攝）

劉趵豐指出，在去年底醫護人員可以開始打疫苗時，當時有個「運動」就是希望打完疫苗的醫護人員能將照片上傳至社交媒體，而其中的話題標籤（hashtag）便是「Not Throwing Away My Shot」。而這次也是沿用這個主軸，希望大眾能打疫苗。

他表示，「說服」某些人打疫苗是一件不容易的事，但其實疫苗本身根本無須畏懼。第一線可以看到有些人不願意施打疫苗，期望透過音樂影片，呼籲大眾前往施打。

拍片的醫師們在另一位醫師醫師的施維雅（Fernando Silva）的家中錄音室錄製。影片拍攝完成後，找了沙加緬度的一位影片製作業內人士，將視頻後期處理。

劉趵豐的母親Joyce Liu說，劉趵豐小時候曾學過音樂，但中學時放棄，可是後來又自己重新開始接觸音樂。這次選擇的百老匯的音樂劇漢米爾頓來改編，是希望能夠讓更多人覺得熟悉，同時進一步去施打疫苗，避免不必要的擔憂。

她表示，媳婦何藤薇與兩個可愛的小孫女也入鏡，在影片中展現母親在家工作，小孩在旁吵鬧、情況難以控制的模樣。同樣為醫師的何藤薇，這一年來在家遠程看診，還要兼顧家庭，非常希望趕緊恢復正常，小孩能上學，病毒趕緊消失。