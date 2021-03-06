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獲撥預留疫苗的弱勢居民 僅2%住灣區

編譯組／綜合5日電
根據統計，可獲加州新計畫預留疫苗的居民只有2%住在灣區。（電視新聞截圖）
根據統計，可獲加州新計畫預留疫苗的居民只有2%住在灣區。（電視新聞截圖）

加州本周宣布，新疫苗計畫將預留新冠疫苗給弱勢地區的居民接種，但舊金山紀事報（Chronicle）發現，能獲得預留疫苗的居民僅有2%住在灣區。

為了讓疫苗的分配更公平，從下周起，加州將預留40%的疫苗給446個低收入郵遞區號社區使用。根據紀事報的統計，這446個郵遞區號的人口約1000萬人，其中只有2%是灣區居民，即使灣區人口占加州總人口的20%。

州長紐森（Gavin Newsom）辦公室指出，加州年收入4萬元以下社區的新冠感染率是年收入12萬元以上社區的兩倍，但是，低收入居民的疫苗接種率卻只有高收入居民的一半。

官員表示，新計畫並不意味其他郵遞區號今後收到的疫苗會比以前少，但可能導致這些郵遞區號未來收到的疫苗數量增幅會變小。

分析指出，儘管灣區低收入社區是加州受新冠疫情衝擊最嚴重的地區之一，但聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣、蘇諾瑪縣和納巴縣沒有任何郵遞區號上榜。部分原因是，加州以健康地區指數（Healthy Places Index）為標準，來選出他們認為最需要疫苗的社區。

健康地區指數是將數十項經濟、社會措施匯為一個總分，指數最低的郵遞區號絕大部分都位於加州的農業區加州中南部，例如麥塞德縣（Merced County）高達90%的居民和南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）超過半數居民都可以受益。

根據健康地區指數，灣區可以獲得預留疫苗的郵遞區號只有十個，它們是阿拉米達縣的94601、94603和94621、康曲柯士達縣的94801、舊金山的94102和94130及蘇拉諾縣的94512、94535、94590和95625。舊金山的94102和94130居民人數只占全市人口4%，康曲柯士達縣的94801只占全縣人口3%，阿拉米達縣的94601、94603和94621只占全縣人口7%。

這個計分方式讓灣區許多低收入社區失去獲得疫苗的機會，例如舊金山東南區、屋崙西區和聖荷西東區，這些都是在疫情中受極大影響、感染率很高的社區。

疫苗 加州 低收入

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