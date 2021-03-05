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聖荷西市應對疫情 提供住房法律援助、就業激勵

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市提供疫情期間的住房法律援助，就業激勵以及電費減免計畫。（本報檔案照）
聖荷西市提供疫情期間的住房法律援助，就業激勵以及電費減免計畫。（本報檔案照）

隨著聖縣3日重新回到紅色的風險等級，包括電影院以及室內就餐等活動都獲得了有限度的開放。聖荷西市行政官賽克斯(Dave Sykes)向市議會匯報了聖荷西市政府應對疫情的最新情況。

在住房方面，聖荷西市將為租戶提供免費法律服務，同時也為房東提供法律信息。其中低收入的租戶可以通過市政府資助的聖荷西住房聯盟（ San José Housing Consortium）獲得免費的法律服務。房東也可以獲取免費法律資料，以便了解自己的權利和責任。賽克斯介紹，住房聯盟的目的是為了提高聖荷西弱勢居民的住房穩定性。住房聯盟律師能夠幫助解決許多類型的租賃住房糾紛，包括驅逐、違反租賃合同、拖欠租金、住房歧視、及租金上漲、健康和安全問題等。需要法律援助的租戶可以撥打800-551-5554接受諮詢。房東可以撥打408-414-5359獲取法律信息。

在保障就業與小企業的生存方面，聖荷西市提供了員工留任稅收抵免計畫。聖荷西市政府表示，小型企業在疫情間每留住一個員工，就可以在聯邦稅收上申請1萬4000元的薪資抵免或退款。

在支付電費帳單方面，聖荷西清潔能源（San José Clean Energy）列出了每月和一次性的帳單援助計畫，其中包括一項新的債務減免計畫，民眾可上網https://sanjosecleanenergy.org/discount-programs/ 查看是否符合要求。加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）也將客戶保護範圍延長到今年的6月30日。

聖荷西 房東 帳單

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