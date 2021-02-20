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岡州總會館：盼華埠回歸繁榮正常生活

記者黃少華／舊金山報導
岡州總會館去年進行了新、舊職員交接典禮。（僑社記者謝潤琴／攝影）
岡州總會館去年進行了新、舊職員交接典禮。（僑社記者謝潤琴／攝影）

在農曆牛年，岡州總會館期望新冠疫情能逐步過去，恢復會務，幫助華埠回歸繁榮的正常生活。

主席曾卓然指出，最受影響的是，原計畫於去年3月下旬出發的集體搭乘郵輪出海旅遊活動，前主席陳社烈已經前往寰宇旅遊辦好票務，卻因居家避疫措施而被迫取消。此外，春宴和各種會議幾乎都無法正常舉行。只有樓業小組十多人要開會處理二樓的空置舖位，並且跟黑龍江中醫藥大學整層租賃達成初步意向。

曾卓然說，如果隨著新冠疫苗接種推廣而不斷改善疫情，岡州總會館爭取恢復各項會務。包括：在清明節租賃兩輛巴士上山掃墓、在古廟進行拜祭、在重陽節派豬肉券、春宴和中秋節慶會、辦公室每周一至周六中午12時至下午2時向會員開放等。

顧問蔣康榮表示，岡州總會館的主要職員已於農曆大年初一前往岡州古廟參拜。他說，岡州總會館十幾名主要理事和顧問去年主要採取線上會議的方式討論各事項。因為不能聚會，岡州總會館改為對各理事和顧問發一張100元賀年卡、文記20元優惠餐券、永興餅券等。

蔣康榮說，他已經接種新冠疫苗，並且鼓勵會員乃至華埠社區在輪候到接種資格時主動接種，可以增強對病毒的抵抗能力，最終幫助全社會度過疫情以恢復正常生活。他接種後身體正常，幾乎沒感到副作用。他對岡州總會館在今年恢復正常會務抱有信心。不過，公眾依然要做好各種防疫措施。

顧問劉志明指出，岡州總會館要求大家自覺戴口罩、保持社交距離、減少人群聚集。

劉志明說，公眾對新冠疫苗的期望值很高，期待通過接種來恢復正常生活。他也指出，岡州總會館距離恢復會務正常可能還要經歷八、九個月的時間，更多的事情可能還要放到明年來做。做好防疫工作仍是今年的工作重心之一。

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