南灣台灣同鄉會元宵燈會 線上等你同歡

圖為往屆元宵花燈會上的舞蹈表演。(本報檔案照)

北加州南灣台灣 同鄉會(SBTA)2021 台灣元宵花燈節（Lantern Festival）訂於2月21日(周日)下午4時至6時舉行。活動線上直播，請鄉親們進入Sbtaa.net/2021新網站以後，直接點選link就可以免費進入上線(活動link: https://meet.google.com/tfr-xqpx-ymn)。

南灣台灣同鄉會表示，過去九年，元宵花燈會都是灣區 最大的室內活動，每次上千人，舊金山 灣區文教中心擠滿滿，今年是第十周年慶，因為疫情關係，改採線上活動，敬邀各位免費上線參加元宵花燈會。

報名熱線408-431-7886，請鄉親用text簡訊提供中英名字或電話，以備抽獎用。

元宵燈會首先將由SBTA會長Ami致歡迎詞。中華民國總統蔡英文、副總統賴清德和駐美代表䔥美琴分別將發來新年賀詞視頻。

來賓致詞將包括舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、美國主流嘉賓、金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、SBTA首席顧問Anita博士、SBTA顧問兼僑務委員李文雄、SBTA顧問兼僑務委員李漢文、SBTA顧問兼北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明、SBTA顧問兼台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬、SBTA顧問兼舊金山灣區台灣商會會長周信結。

節目表演包括張氏功夫團的武術精神、向上學苑的應景農曆新年兒童歌曲、SBTA元宵燈會十年有成的視頻、Fremont中文學校扯鈴隊的神奇扯鈴、.台灣燈會（燈籠）展示、 木琴協奏曲、小朋友DIY搓湯圓、第一樂章音樂學苑的12生肖音樂劇、黃本初老師的台灣美食-養生紅糟菜、芭蕾舞表演、親子歡樂動、有奬猜謎和抽獎活動。

其中有奬猜謎及抽獎活動，視缐上現場狀況穿插其中。

南灣台灣同鄉會感謝僑務委員會贊助。獎品共100份，其中包括100元紅包。獎品領取時間地點分別為：2月27日下午1時至3時在文教中心後停車場，以及2月28日下午1時至3時，在庫比蒂諾De Anza Blvd上的大古(Taku)。取獎品時送紅豆湯圓 一小杯，及另選其一春聯或燈籠。