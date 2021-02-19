聖縣計畫買旅館安置遊民 密爾比達居民憂心

密爾比達遊民問題愈來愈嚴重，引起社區人士憂心。（記者李榮／攝影）

矽谷的遊民問題愈來愈嚴重，聖他克拉拉縣府計畫購買密爾比達的「Extended Stay America」等旅館 做為「Homekey」計畫的遊民的安置處所，雖然不少密爾比達的社區民眾認為，聖縣的遊民安置中心提案在決議之前並沒有與社區溝通，引起社區不滿。而不少民眾也發現，密爾比達近來在部分的區塊，遊民人數暴增，環境整潔度也惡化。

Homekey計畫由加州 州長紐森所提出，由州政府及聯邦撥款，購買旅館、飯店等，改為遊民的住房。該計畫共有6億預算 ，分配至整個加州，灣區分配到1.5億元，聖縣在去年9月獲得2920萬元。聖縣認為Homekey基金是國家政策的一部分，目的是快速並且有效解決因疫情而加劇的住房需求，採取最快的速度，獲得更多資源，安置脆弱社區的居民。聖縣所分配到的預算中，其中一部分將用來購買密爾比達「Extended Stay America」旅館並改為132間住房，替遊民或可能即將無家可歸的人提供居住地。

依照聖縣府統計資料顯示，聖縣內無家可歸者約1萬人。縣府認為，目前聖縣有一些旅館準備正出售，將這些旅館轉作為安置中心，是雙贏的選擇。但是包括密爾比達市長陳理查（Rich Tran）都曾表示，改建遊民中心的計畫並沒有任何密爾比達官員與社區成員參與，密市一度準備要控告州政府。

社區人士、密爾比達前學區委員會主席的李建源（Gwan Alisantosa）指出，密爾比達的「Extended Stay America」改建為遊民中心的提案原本就很有爭議，事前溝通不良之外，該地點也不理想，更何況許多遊民不一定是密市居民，而且還有可能有藥物成癮或其他問題。可是，在密爾比達的「Extended Stay America」遊民中心改建案曝光後，包括市議會還一度討論向遊民發放免費的短期住宿券等提案，所幸後來市議會否決，「我認為太多的福利是發放出錯誤的訊息，好像對人家說：來吧，我們這邊福利很好改快過來。」

他進一步表示，該計畫耗費非常高的預算，而且近來社區環境惡化嚴重，許多原本沒有遊民的賣場突然出現遊民，部分橋下的空地更是形成聚集的場所，居民一定要團結起來改正情況。