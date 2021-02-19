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聖縣預約接種疫苗 5天有4千人爽約

編譯組／聖他克拉拉縣電
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

許多聖他克拉拉縣居民每天上網搜尋何處可以接種一劑難求的新冠疫苗，但令人驚訝的是，在過去五天內，聖他克拉拉縣竟然有超過4000個預約沒有人現身接種。

根據統計，聖他克拉拉縣預約接種但未現身的民眾約有10%。因此，設在聖他克拉拉縣露天廣場（Santa Clara County fairgrounds）的接種站13日有約300劑已解凍的疫苗沒有人使用。由於這些疫苗隔天就會過期，數十名收到通知的聖他克拉拉縣員工連忙趕到位於聖荷西的露天廣場，看自己有沒有機會在最後一分鐘接種疫苗。

聖他克拉拉縣公共辯護人哈蒙德（Brett Hammond）說：「我很興奮。我的母親就住在離我住處十分鐘左右的地方，我已經一年沒有擁抱過她。接種疫苗後，我就可以和我的家人重聚。不過，我認為他們不應該在下午4時才通知大家，因為剩下的疫苗還有很多。」

聖他克拉拉縣表示，因為預約未現身的民眾人數有愈來愈多的傾向，於是他們決定通知民眾和縣府員工前來接種，以免浪費疫苗。

事實上，聖他克拉拉縣多個接種站都有民眾預約未現身的問題，包括李維球場（Levi’s Stadium）。從2月8日到12日，全縣有高達4517名預約者沒有現身接種站。

聖他克拉拉縣表示，他們不明白為何會有這麼多人預約但未現身，能想到的理由是，可能有人擔心預約會被取消，所以預約了多個接種站。

史丹福生物醫學倫理醫師馬格尼斯（David Magnus）表示，聖他克拉拉縣的企畫工作應該要改善，以確保疫苗能合理提供給有優先資格的人。

馬格尼斯說：「可以事先擬出一個後補名單和解決問題的計畫，這樣就不會剩下過多疫苗又不夠時間處理。」

好消息是，聖他克拉拉縣剩下的疫苗都有人接種，並沒有浪費。

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