箱根園慶新年 因疫改為靜態展「遠東龍」

今年的主展物為知名的「遠東龍」。（記者李榮／攝影）

薩拉度加的箱根園（Hakone Estate and Gardens）是美國西部最有歷史的正統日式花園之一，每年箱根園都舉辦農曆春節慶祝活動，不過相較於以往熱鬧的動態慶祝，今年因為疫情 的關係，改以靜態文物展為主。箱根園基金會（‎Hakone Foundation）副主席、薩拉度加前市長朱淑玲介紹，今年將知名的「遠東龍」放在室內展覽，另外還有濃濃春節味的書法 展示，希望社區民眾、家長與學生都能到箱根園走走，感受文化展演與自然宜人的園區環境。

薩拉度加箱根園已經有超過百年歷史。最早期是一位白人在舊金山看到日本 建築的設計後，決定在薩拉度加打造一個有日本特色的渡假園區。後來物業幾經轉手，上個世紀60年代時箱根園被薩拉度加市政府買下，並由基金會負責營運。箱根園風格獨具、文化意味深厚，章子怡、鞏俐、楊紫瓊主演的電影「藝伎回憶錄」，就是在箱根園取景。

朱淑玲表示，園區占地約18英畝，除了主打日本特色以外，其實也有文化交流的味道。基金會裡有不同族裔的代表，也會慶祝各種節慶，而農曆新年的展覽就是其中之一，希望促進跨文化的瞭解與交流。

她指出，今年將極富盛名的「遠東龍」作為慶新年的主要展覽，另外搭配展出春聯等新春元素。本周正好很多學校都放假一個禮拜，而箱根園又主要是在戶外的公園，很適合家長在疫情期間帶著小孩來跑跑跳跳，享受戶外，也感受文化。

箱根園基金會執行總監鹿子島省三（Shozo Kagoshima）指出，箱根園每年的預算約為百餘萬，但去年因為新冠肺炎的關係曾一度關閉園區，場地外借上也多所限制，還好有政府的紓困方案幫忙，得以繼續維護園區正常運作。現在疫情逐漸穩定，希望遊客能回籠，農曆新年，以及接下來的櫻花季，都是傳統的大日子，希望能夠有更多民眾能前來體驗。

基金會成員、薩拉度加聯合學區委員董小雯指出，這次的新年展將到22日截止，場地由薩拉度加教育基金會副主席葉思媚設計，春聯展出則是書法家呂鈺凡的作品。箱根園地址：21000 Big Basin Way, Saratoga, CA 95070。