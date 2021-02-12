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灣區疫情改善 聖他克拉拉縣最顯著

編譯組／綜合11日電
加州各項疫情指數持續改善。圖為州長紐森在沙加緬度一所高中內視察民眾接種疫苗的情形。（美聯社）
加州各項疫情指數持續改善。圖為州長紐森在沙加緬度一所高中內視察民眾接種疫苗的情形。（美聯社）

隨著各地疫情緩解，加州幾乎每個縣的新增新冠病例都已經比最高峰減少至少一半。不過，數據指出，加州死於新冠肺炎的人數11日已超越紐約州

聖荷西信使報（Mercury News）的統計數據顯示，加州過去一周的單日平均新增新冠病例為1萬1700例，比上個月最高峰大減74%，住院人數目前不到1萬1000人，比最高峰減少51%。加州新增死亡人數雖然也比最高峰減少25%，但約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據顯示，加州11日累計的新冠死亡人數增至4萬5496人，超越紐約州的4萬5312人，成為全美新冠死亡人數最多的州。

感染率方面，加州過去一周每10萬人有30人確診，低於美國其他20個州，灣區的感染更低，過去一周平均每10萬人只有20人確診。加州最高峰時的感染率為10萬人有110人確診。

信使報表示，過去一個月來，灣區疫情改善情況最顯著的是聖他克拉拉縣。在疫情最高峰時，聖他克拉拉縣醫院的病床空置率為灣區最低，如今，聖他克拉拉縣的新冠住院病人已大幅減少53%，降幅大於加州平均，但小於灣區的康曲柯士達縣和納巴縣，後二者的降幅分別為58%和63%。聖他克拉拉縣目前的感染率比最高峰時下降了74%，降幅只低於蘇拉諾縣的76%。

不過，聖他克拉拉縣的新冠累計死亡人數已經超過500人，為灣區各縣之冠。雖然聖他克拉拉縣是灣區人口最多的縣，但以人均數字來看，聖他克拉拉縣的死亡人數仍然是全灣區最多，但在加州排名第23。

感染率一直是加州最低地區之一的舊金山，過去一周的感染率為每10萬人有15.9人確診，在灣區僅次於馬連縣，與最高峰時相比。降幅高達60%。舊金山的人均新冠死亡人數只有聖他克拉拉縣的一半。

加州 灣區 紐約州

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