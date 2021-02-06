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聖縣李維球場 將設加州最大疫苗接種站

記者陳程威／聖他克拉拉報導
舊金山49人隊和聖他克拉拉縣政府宣布，將在李維球場建立加州最大的疫苗接種點。(本報檔案照)
舊金山49人隊和聖他克拉拉縣政府宣布，將在李維球場建立加州最大的疫苗接種點。(本報檔案照)

舊金山49人隊和聖他克拉拉縣政府宣布，將在南灣李維球場（Levi's Stadium）建立加州最大的疫苗接種點，以促進向聖他克拉拉縣的居民快速接種疫苗。這一疫苗接種點將於下周初開放，初步能每天為5000人接種疫苗。隨著疫苗供應的增加，預計可每日為1.5萬人進行疫苗接種。這個接種點將由聖縣衛生系統提供工作人員並負責運營。

49人隊主席蓋多(Al Guido)表示，49人隊認識到需要迫切為社區進行疫苗工作。通過跟聖縣政府合作，以盡可能迅速使得這個疫苗接種站點上線。「我們動用了擁有的一切資源來應對這一挑戰，以確保社區成員每天都能安全快速地接種疫苗。」蓋多說。

聖他克拉拉縣議會主席沃瑟曼（Mike Wasserman）表示，感謝49人隊願意在疫情期間提供場地與資源用以疫苗接種：「體育將社區聯繫在一起。49人幫助社區接種疫苗展示了真正的領導力和團隊合作。」

目前李維球場的工作人員與縣衛生系統負責人、承包商和衛生保健工作者一起工作，確保疫苗接種點可以下周開放。

聖他克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，要度過這次疫情的唯一途徑是團結一致。她對於這種合作方式來保障居民大規模接種疫苗的行為她樂觀其成：「聖縣有領導和開放加州最大的疫苗接種點的歷史，與49人合作，只是這個歷史下的另外一個例子。」

聖縣議員查維茲（Cindy Chavez）對於49人隊願意提供場地的合作行為也表示讚賞。 

冠名49人隊主場李維球場的李維公司也加入了這一合作計畫，為後勤行為等提供支持以確保該疫苗接種點能夠盡快運營。

符合接種資格的民眾也可在網路上預約。此外，無法上網或需要額外援助的居民，可以通過408-970-2000預約縣衛生系統進行疫苗接種。熱線的開放時間為周一至周五上午7時至晚上9時，周六和周日上午8時至下午4時30分。該熱線提供中文語言服務。

疫苗 加州 疫情

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