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屋崙華埠商戶組建義工巡邏隊 華人報名踴躍

記者劉先進／屋崙報導
罪案頻發，屋崙華埠商戶討論，在春節期間組建義工巡邏，每天三班在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
罪案頻發，屋崙華埠商戶討論，在春節期間組建義工巡邏，每天三班在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠罪案頻發，1月30日甚至有三名非裔女劫匪搶劫商戶年桔未成，惱羞成怒企圖開車撞人。好在華商林子勤（Kenneth Lam）被太太飛快拉了一把，躲過車子。警方已經透露，此案或涉嫌謀殺，正在加緊調查。

華埠多名商戶也在討論，在春節期間組建義工巡邏隊，每天三班在華埠巡邏。有報名義工表示，此舉並非要和不法分子搏鬥，而是在出現罪案時，守望相助，互相呼應，震懾罪犯。義工不希望與任何人發生衝突，遇到事情會第一時間幫忙報警求助。

華人商戶鄺先生表示，華埠近期治安狀況日益嚴重，再加上疫情衝擊，有的商店暫停營業，街道上人流不多，整個華埠顯得沒有活力。有的顧客來店內購物，他每次都要詢問對方車子停在哪裡。若停得比較遠，會護送顧客上車，避免出現安全問題。因為兩人出行，劫匪不敢下手。

鄺先生說：「兒子問我，我們以後還有唐人街嗎？我聽到內心很難過，不知道怎麼回答這個問題。華人為什麼會被人家欺負？就是缺少抱團的精神，保護不了社區，同樣也保護不了家人。因為我們的小家庭和華人社區的大家庭是息息相關的。」

鄺先生說，組建義工在春節期間巡邏，讓華人平安過個年，是一件大好事。但此舉並非呼籲義工或華人和劫匪搏鬥，而是出現事情互相呼應，對犯罪行為產生阻嚇、威懾作用。

數名華人商戶表示，華埠商戶和居民自發組建義工巡邏隊，保護華埠大家庭，這是一個沒有帶頭組織的商家自發短期新年活動，大家步行鍛鍊身體。也建議不要與任何人發生衝突，遇到事情幫忙報警求助。希望招募24個義工，4到5人一隊，一周每天三隊，每次兩小時。在搶劫突發的時間段巡邏，分別是：上午10時到中午12時。中午12時30分到下午2時30分。下午3時到5時。

截至記者發稿時，義工巡邏隊已經有13人報名。

華埠 華人 疫情

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