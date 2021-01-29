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百度無駕駛自駕車 獲准在加州矽谷指定街道測試

編譯組╱灣區28日電
中國百度獲准可在加州矽谷指定街道測試無駕駛員自駕車。(取自百度官網)
中國百度獲准可在加州矽谷指定街道測試無駕駛員自駕車。(取自百度官網)

總部位在北京的中國互聯網巨頭百度公司(Baidu)已獲加州政府許可，可在無駕駛員在方向盤之後操作的情況下，進行自動駕車測試。加州車輛管理局(DMV)27日核發許可，允許百度在聖他克拉拉縣桑尼維爾特定街道上，測試三輛自駕汽車。

儘管自駕車設計需求是要取消駕駛員，但至今為止，大多數測試都在方向盤後方有安全駕駛員監控，可在緊急情況下接手。目前，加州有58家公司已獲許可，能在有後備駕駛情況測試自駕車。其中大部分是主要汽車製造商，以及蘋果公司。百度則是第六家在無駕駛情況進行的公司，其他還包括AutoX、Cruise、Nuro、Waymo與Zoox。

DMV表示，無駕駛員的自駕許可將允許百度在良好天氣條件下，進行日夜道路測試，最高時速可達每小時45英里。百度才於一個月前，成為第一家被允許通過、可在北京道路進行無駕駛自駕測試的公司。2016年，百度首先獲得加州許可，在有安全駕駛員情況進行自駕測試。

百度表示，將以兩種不同型號車種進行測試自駕系統，包括林肯MKZ轎車和克萊斯勒Pacifica貨車。百度已測試過超過500輛自駕車，大部分在中國進行。有些是在美國有安全駕駛員情況下測試。至於何時開始在加州進行無駕駛自駕測試，則尚未公布具體開始測試時間。

百度正嘗試透過自駕技術贏得全球認可，其試用版robotaxi與提供汽車製造商軟硬體服務，已在中國獲得國內市場聲譽。近年來，百度投資大量資金在自駕業務，認為它具有潛在巨大成長動量。百度本周宣布與黑莓(BlackBerry)簽訂新合約，後者高解析地圖技術可為中國網路連結與自駕提供更多動能。

自駕車 百度 加州

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