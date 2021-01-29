還未收到600元支票？快上國稅局網頁查是否符合資格

國會去底通過600元的第二輪紓困支票，國稅局也已經寄出了數以百萬計的支票，但至今不少人仍未拿到支票。(Getty Images)

國會在12月底通過發放600元的第二輪紓困支票 ，國稅局 也向數以百萬計的人寄出支票，但至今不少人仍未收到支票，包括不少去年拿到第一輪1200元的人，該怎麼辦？

最重要的一點是：國稅局設有一個「Get My Payment」網頁，還沒有收到支票的人，首先要登入這個網頁，查看自己是否符合資格。如果符合資格，網頁將會顯示支票的情況，包括是否存進有關人士的銀行帳戶，或以支票和其他方法支付。

這次的600元發放給符合資格的人，每人600元，夫婦合共1200元，17歲以下子女每人也是600元。一般來說，個人收入在7.5萬元以上，就不獲發放。夫婦合併報稅 的收入上限則是15萬元。

網頁可能出現「支票情況不明」的字句，這表示國稅局可能沒有所需資料，例如沒有相關的銀行帳戶。

國稅局根據2019年度的報稅和收入而發放，而第一輪1200元支票則根據2018和2019兩個年度的報稅收入；如果第一輪支票根據2018年度的報稅，而2019年的收入有所改變，如果收入超過上限，就可能不符合發放資格，或者只獲發放少於600元的紓困金。

沒有社安號碼的人，就不符合發放資格。

如果你符合發放資格，又沒有收到600元(或只收到少於600元)，國稅局建議，你在申報2020年稅表時，可要求扣減600元。專家建議，如果要報600元，今年最好盡快報稅，今年2月12日起開始報稅。

已領取社安金的人，600元的紓困金會自動隨社安金支付，如果沒有收到，也可在報稅中填報。