121:99! 勇士大勝馬刺 新秀懷斯曼大砍20分

勇士新秀得到賽季最高的20分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 20日主場以121比99大勝聖安東尼奧馬刺 ，取得兩連勝。柯瑞 三分8中4砍下26分11籃板7助攻1抄截，胡巴（Kelly Oubre, Jr.）16分9籃板，新秀懷斯曼( James Wiseman ) 拿下生涯最高的20分，還有6籃板4助攻。維金斯( Andrew Wiggins )入帳18分7籃板3助攻，格林9分6助攻。

勇士全場有31次助攻，比馬刺多出14次。快攻21分，多8分。勇士讓馬刺的三分33中4，命中率只有12.1%。而勇士的三分38中15，近40%的命中率。

教頭科爾說，勇士打出賽季最好的一場比賽，在攻防兩端都是如此。球隊一直在尋找，如何打出良好開局，尤其是在防守方面。賽季前，當球隊把名單放在一起時，認為有機會成為一支非常好的防守球隊，可以抄截，逼迫對手失誤，或者蓋帽。當晚勇士打出了轉換進攻，在攻防兩端非常拚命，尤其是首節。「球隊的防守很好，給對手施加壓力，且非常持續，輪轉好，籃板也不錯。當你逼迫對手失誤時，進攻就容易得多，很快進入狀態。」

當球員包夾柯瑞時，籃下空檔頗多。而馬刺的內線阿爾德里奇（LaMarcus Aldridge）年紀太大，移動速度慢，也防不住年輕能跳的懷斯曼。他利用這些優勢，打出新秀賽季表現最好的一場比賽，不時接隊友傳球空接暴扣。柯爾表示，球隊找到了進攻的節奏，給馬刺的防守施加壓力，而懷斯曼感覺不錯，知道該在哪裡掌握好出手時機。格林給他傳了幾次球，柯瑞也給他助攻，「我們的進攻很流暢，他正在學習。 」