反金山垃圾回收壟斷 華裔社區代表與退休官員發起公投

華裔社區代表與92歲的退休法官科普（右）發起公投。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 的居民垃圾回收服務統一是由「綠源再生」（Recology）公司負責，且費用逐年上漲。有華裔 社區代表與退休官員發起簽名，反對舊金山實行單一垃圾回收公司的市場壟斷，醞釀公投 來推翻這一政策。

華裔選民教育委員會（CAVEC）的行政主任李志威，中華總會館李殿邦，退休法官、前州議員科普（Quentin Kopp）7日舉行發布會，宣布將會發起公投，打破舊金山的垃圾回收的市場壟斷局面，同時要求降低收費。

李志威表示，通過線上Google Form的方式已經有過萬民眾簽字支持，其中很多都是華人。他現在將會利用紙質的方式來正式收集簽字，然後提交給選務處。同時他認為，如果開放市場之後，許多的華裔企業主也能進入這個垃圾回收服務的市場，爭取市府的合同。

他列舉數字表明，舊金山的垃圾回收費用是灣區最高，比鄰近的一些城市都高出不少。比較接近舊金山垃圾回收費用的城市均是知名的豪宅富人區希爾斯堡（Hillsborogh）與阿瑟頓（Atherton）。

「綠源再生」1月7日以書面聲明回應表示，非常驕傲一直以來服務舊金山的歷史，也非常驕傲作為一間支持環保先行，員工共同持有的公司。公司強調過去幫助了舊金山完成了全美最高的「垃圾填埋轉移率」（landfill diversion rate）。

「我們將持續爭取創新的解決方式，來達到零垃圾（zero waste）目標。」公司表示。

已經高齡92歲的退休法官科普回溯舊金山歷史，表示1932年舊金山曾經通過公投的方式決定，市府統一將垃圾回收的服務合同簽訂給一家公司，也就是形成壟斷。此前舊金山也曾經發起過一次公投要推翻，但是被選民否決。

李志威表示，今時不同往日，早前市政府的腐敗案也牽涉了一名前任綠源再生的官員，而且此前的公投運動中華裔社區並未有過多參與，而現在他將與華裔選民教育委員會一起推動此事。

根據舊金山選務處資料，普通的法案公投則門檻是需要約9000個合法舊金山選民簽字，或者是四個市議員聯署，或者是市長一人發起。