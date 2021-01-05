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柯瑞砍下生涯最高62分 至少2祕訣

記者劉先進／舊金山報導

柯瑞3日晚終於瘋狂爆發，首節21分，全場31中18，三分16中8，砍下生涯最高的62分5籃板4助攻，率隊輕取波特蘭拓荒者。他也榮獲上周西部最佳球員。柯瑞瘋狂得分，至少有兩個祕訣。傷病滿員的金州勇士戰績不佳，曾經的MVP柯瑞帶隊能力頗受質疑，他憋著一口氣，需要回應質疑，正如他自己所說，「把質疑當個人恩怨」，動力十足。技戰術層面，柯瑞出手更快、更堅決。

勇士開局四戰都是客場，勇士2勝2負，接著在1日主場首秀大比分敗給拓荒者，前面五場比賽，輸掉的三場，都是大比數，分別輸了26分、39分和25分。柯瑞三分命中率跌至生涯倒數第二低，曾經的MVP光環不再，柯瑞的帶隊能力被大為批評。這也是柯瑞爆發的動力所在。

難怪柯瑞在4日晚的記者會吐真言。「你知道喬丹表情包（來諷刺我），對吧？我把所有這些都當成個人恩怨。有機會早早地在比賽中宣示意願，並試圖創造一些機會。雖然賽後聽起來很瘋狂，但我們真正想做的是贏下第一節，然後穩打穩紮。很顯然，勇士就是這麼做的，我們延續了這種勢頭。有贏球的精神，只需要想辦法持續地做到這一點，面對聯盟中的好球隊，這將考驗我們。」

從技戰術層面，柯瑞投籃更堅決，出手更快速。開局勇士0比5落後，眼看就要崩盤。但柯瑞藉助新秀懷斯曼擋拆，投三分。第二球還是利用擋拆突破命中。第三個是面對里拉德的防守強投三分，還有利用掩護張射三分，不一而足。總之，在對手形成包夾前，就快速出手。如果拓荒者利用一四聯防，柯瑞就果斷突破製造罰球，本場也創造了生涯最高的19個罰球。

賽後連懷斯曼都感歎，「柯瑞每一次投籃都是在10秒之內，甚至都跟不上他的腳步。」

深處強敵環伺的西區，勇士目前整好排到第八位。柯瑞還能上演多少次孤膽英雄、單騎救主？球迷頗為期待。

柯瑞 勇士 喬丹

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