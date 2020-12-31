金山日落區 將建首個廉租公寓

廉租公寓項目的設計圖，有戶外的開放空間。（Google Maps）

舊金山 西邊的傳統華人 聚居區日落區（Sunset），一直以來都是以獨棟屋為主，人口密度較低。但是隨著舊金山的住房危機不斷加深，可負擔的廉租公寓的建設也將進入這一區。目前整個項目還在非常初步的階段，暫定收入水平介乎3萬8450元（個人）至10萬2500元（四口之家）都可以申請。

代表日落區的市議員馬兆明、市長住房與社區發展辦公室（MOHCD）日前公布，區內將迎來首個100%的可負擔的廉租公寓，旨在讓更多中低收入 的家庭能夠居有其所。這個可負擔公寓的單位將全部用作租賃，預計將建成一個七層的大樓，最多可以是100個單位，有一房、兩房、三房不同類型。

該公寓的選址是位於Irving街2550號，現在是警察信用合作社（credit union）。據悉信用合作社正在參與磋商出售這塊土地，然後田德隆區的非盈利地產開發商TNDC則會負責具體設計、動工。現在的計畫是2023年動土，2024年竣工。

馬兆明表示，日落區一直是華人聚居區，但是近年來華人遷入日落區的數量逐漸減少。同時區內許多的華人小商業也都在掙扎，因此這個可負擔房屋對於華人社區而言具有重要意義。

當選市議員陳詩敏、社區青年中心行政主任溫靜婷等出席線上發布會，支持這個新的項目。陳詩敏表示，建造這樣的可負擔公寓需要資金，感謝即將卸任的市議員余鼎昂、李麗嫦的領導，舊金山在2019年通過了住房債券等的提案，為這個項目提供資金。

溫靜婷也強調，在疫情期間，許多的青少年的住房問題都被凸顯出來，這個新的住房就能夠為他們提供一個更良好的學習環境。

值得關注的是，項目引入100戶的家庭，但是只提供11個停車位。這也料將令Irving街社區一帶停車變得困難。

1月23日將舉行首次的社區會議，歡迎民眾參加。會議日期和網上會議鏈接的更多信息，可以訪問網站：www.2550Irving.com，或者發送電子郵件至[email protected]，以及致電 (415) 735-5514。