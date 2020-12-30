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加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

卡美爾Tuck Box餐廳拒絕關門 遭重罰2萬元

編譯組／灣區29日電
卡美爾市(Carmel)餐廳Tuck Box因為堅持不肯因疫情而關門，繼續開放堂食和戶外進餐，被縣政府重罰2萬元。(Getty Images)
卡美爾市(Carmel)餐廳Tuck Box因為堅持不肯因疫情而關門，繼續開放堂食和戶外進餐，被縣政府重罰2萬元。(Getty Images)

聖荷西再往南的風景區卡美爾(Carmel)有一家餐廳因為堅持不肯因疫情而關門，繼續開放堂食和戶外進餐，被縣政府重罰2萬元；縣府說，如果繼續違規，可能會吊銷餐館的賣酒和經營執照。重罰2萬元未見於灣區違規的餐廳。

卡美爾所在的蒙特瑞縣(Monterey)被畫分為灣區之內，紐森州長本月初將加州分為五個地區，「灣區」是其中之一，總共包括11個縣，蒙特瑞是其一。

縣地檢處29日說，12月15日Tuck Box被發現還在開放堂食和戶外進餐，縣衛生局於是向餐廳發出違規通知，勒令關閉，但餐廳繼續開放，因此被罰款2萬元。

縣衛生局又於12月22日向餐廳再發出一違反防疫通知書，說明如果繼續開放，事件將會繳交州菸酒管理局，取消餐廳的賣酒執照，另外縣政府也可能取消餐館的經營執照。

蒙特瑞縣截至28日累計確診2萬6723例，累計死亡189人；28日新增確診713例和3人死亡。縣衛生局說，現在疫情嚴重，還有數月民眾才可接種疫苗，防疫不能放鬆。

灣區有不少餐廳都抗議居家令，認為政府沒有理由要他們關閉，只准外賣根本無法生存下去；為了生存，只能繼續開門。

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