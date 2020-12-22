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北加中文學校 歲末線上分享疫期教育

記者李榮／聖荷西報導
北加州中文學校聯合會舉辦線上聯誼與分享座談，交流面對疫情的經驗。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會舉辦線上聯誼與分享座談，交流面對疫情的經驗。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會線上舉行「疫情下的中文教育」分享座談暨歲末聯誼會，各校校長分享疫情之下的經驗與心路歷程，互相打氣，也希望明年能繼續活動，為中文教育做努力。

聯合會會長陳亳蕙表示，歲末聯誼向來是年度大事，今年新冠肺炎疫情嚴峻，「大家不能聚會，日子過得越來越鬱卒。」因此聯合會請活動組長王婉君策畫，安排美食取餐，採用五家餐廳定點取餐，讓大家能取餐享用美食。也安排雲端校長座談以及聯誼，互相交流。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，僑務委員呂玉貞，以及多位僑務諮詢委員都參與。閻樹榮指出，疫情嚴重，但聯合會還是舉辦多場線上活動，活動的頻率有增無減，非常令人敬佩，感謝中文學校聯合會繼續在海外延續中華文化與教育。

當日大家在輕鬆歡愉氣氛下，一掃黯淡疫情陰霾，同歡聯誼。除了繞口令、猜謎遊戲，各校校長也分享疫情以來的心路歷程，及如何因應校務和教學方面的改變。

陳亳蕙表示，聯合會工作同仁每一位都發揮自己的長材和技能，盡心盡力、互相幫助，把聯合會的團隊精神展現無遺。願大家懷著感恩的心，迎接更光明美好的2021年。

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