疫症流行…延後「逼遷令」 華人房東吃苦頭

柏克萊市居民吳靜宇(Jingyu Wu)今年1月租了三臥室的單位給一名女房客和她的小孩，由1月至今房客欠租金3萬元，沒有交過租。(取自推特)

今年疫症大流行，包括灣區在內的無數租客 都大受其苦，因為交不出租而面臨逼遷。聯邦、州和縣市政府因此立法，暫停和延後逼遷。房客面臨困境眾所周知，但是也有房東 同樣受苦的案例，例如柏克萊市一名華裔小業主，他在聖利安住(San Leandro)有一個三個單位的連棟屋，其中一個三臥房的單位，今年1月租了給一名年輕女房客和她的小孩。由1月至今她一直沒有交租，至今已欠租3萬元。由於州和縣的延後逼遷令，華裔小業主無法要租客搬走。

該名華裔小業主是吳靜宇(譯音，Jingyu Wu)，2016年移民來灣區，買下聖利安住的三單位連棟屋，利用租金 供兩名兒子上大學。他買房收租，為的是完成美國夢。

但想不到美國夢不易實現。女房客不但不交租，還找了一名律師。律師教她，要房東廢除她已欠下的3萬元租金，還要房東給她1萬2000元搬家費，這樣她才肯搬走。

吳先生認為事情對他太不平，所以告上法院，他的案子才告曝光。他說：「這起案子根本與逼遷無關，是最簡單的不交租案件。」

因為疫情使無數人交不出租金，因此聯邦、加州和阿拉米達縣都通過了延後逼遷令。加州的延後逼遷令將在下月31日結束。不過，舊金山的州眾議員邱信福已提出法案，要將加州的延後逼遷令再延至明年底。

南灣代表房東的律師羅斯巴(Todd Rothbard)說，延後逼遷令對很多交不出租金的房客都是福音，但也被一些人所利用，例如吳靜宇的例子。不肯搬走的人並不是交不出租金，而是不肯交。一般誠實的人，在這種情況下都會自動搬走，但有些人卻顯然不是這樣。

另外一個例子，沙阿米（Ami Shah）和丈夫賈阿（Avinash Jha，音譯）去年在佛利蒙買了一棟獨棟屋，打算先出租一年，等現在租住的房屋租約到期後再搬進去。他們審核了20多份租客申請，最後於去年9月將房子租給一個年輕家庭。

幾個月後，他們發現租客在Airbnb上刊登廣告，將他們的房屋當作短租屋租給他人使用，每個房間每晚收費50元。鄰居提醒沙阿米夫婦，他們的房屋經常有不同的人出入。他們經過房屋時也注意到車庫窗戶裝上了窗簾。

經過與租客數月的談判，沙阿米夫婦同意從租客積欠的房租中扣除5500元，並退還訂金。租客才同意停止轉租和索賠。

然而，轉租租客卻在此時換了門鎖，拒絕搬出，並控告沙阿米一家人騷擾。沙阿米和丈夫已向法院申請驅逐租客，但案件尚未解決。

對沙阿米一家人來說，整個過程有如夢魘。沙阿米說：「要不是法院現在關閉，我們早該在6月時就能要回房子。」