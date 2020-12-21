我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

疫症流行…延後「逼遷令」 華人房東吃苦頭

編譯組╱灣區電
柏克萊市居民吳靜宇(Jingyu Wu)今年1月租了三臥室的單位給一名女房客和她的小孩，由1月至今房客欠租金3萬元，沒有交過租。(取自推特)
柏克萊市居民吳靜宇(Jingyu Wu)今年1月租了三臥室的單位給一名女房客和她的小孩，由1月至今房客欠租金3萬元，沒有交過租。(取自推特)

今年疫症大流行，包括灣區在內的無數租客都大受其苦，因為交不出租而面臨逼遷。聯邦、州和縣市政府因此立法，暫停和延後逼遷。房客面臨困境眾所周知，但是也有房東同樣受苦的案例，例如柏克萊市一名華裔小業主，他在聖利安住(San Leandro)有一個三個單位的連棟屋，其中一個三臥房的單位，今年1月租了給一名年輕女房客和她的小孩。由1月至今她一直沒有交租，至今已欠租3萬元。由於州和縣的延後逼遷令，華裔小業主無法要租客搬走。

該名華裔小業主是吳靜宇(譯音，Jingyu Wu)，2016年移民來灣區，買下聖利安住的三單位連棟屋，利用租金供兩名兒子上大學。他買房收租，為的是完成美國夢。

但想不到美國夢不易實現。女房客不但不交租，還找了一名律師。律師教她，要房東廢除她已欠下的3萬元租金，還要房東給她1萬2000元搬家費，這樣她才肯搬走。

吳先生認為事情對他太不平，所以告上法院，他的案子才告曝光。他說：「這起案子根本與逼遷無關，是最簡單的不交租案件。」

因為疫情使無數人交不出租金，因此聯邦、加州和阿拉米達縣都通過了延後逼遷令。加州的延後逼遷令將在下月31日結束。不過，舊金山的州眾議員邱信福已提出法案，要將加州的延後逼遷令再延至明年底。

南灣代表房東的律師羅斯巴(Todd Rothbard)說，延後逼遷令對很多交不出租金的房客都是福音，但也被一些人所利用，例如吳靜宇的例子。不肯搬走的人並不是交不出租金，而是不肯交。一般誠實的人，在這種情況下都會自動搬走，但有些人卻顯然不是這樣。

另外一個例子，沙阿米（Ami Shah）和丈夫賈阿（Avinash Jha，音譯）去年在佛利蒙買了一棟獨棟屋，打算先出租一年，等現在租住的房屋租約到期後再搬進去。他們審核了20多份租客申請，最後於去年9月將房子租給一個年輕家庭。

幾個月後，他們發現租客在Airbnb上刊登廣告，將他們的房屋當作短租屋租給他人使用，每個房間每晚收費50元。鄰居提醒沙阿米夫婦，他們的房屋經常有不同的人出入。他們經過房屋時也注意到車庫窗戶裝上了窗簾。

經過與租客數月的談判，沙阿米夫婦同意從租客積欠的房租中扣除5500元，並退還訂金。租客才同意停止轉租和索賠。

然而，轉租租客卻在此時換了門鎖，拒絕搬出，並控告沙阿米一家人騷擾。沙阿米和丈夫已向法院申請驅逐租客，但案件尚未解決。

對沙阿米一家人來說，整個過程有如夢魘。沙阿米說：「要不是法院現在關閉，我們早該在6月時就能要回房子。」

租客 租金 房東

上一則

金山政界 白人升官是亞裔的3倍 華裔代表性下降

下一則

余鼎昂退休計畫：寫自傳追憶「差生」歲月

延伸閱讀

加州全保 健保申請截止日延年底

加州全保 健保申請截止日延年底
加州檢察長空缺 任命亞裔呼聲起

加州檢察長空缺 任命亞裔呼聲起
逼遷禁令再惹抗議 邱信福醞釀租金援助計畫

逼遷禁令再惹抗議 邱信福醞釀租金援助計畫
加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起

加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起
加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起

加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起
禁逐房客令 加州議員提案延長11個月

禁逐房客令 加州議員提案延長11個月

熱門新聞

矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？