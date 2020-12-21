我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

聯絡感情 海外青少年文化志工「回娘家」

記者李榮／密爾比達報導
海外青少年文化志工舉辦回娘家活動，並頒發總統志工獎。（記者李榮／翻攝）
海外青少年文化志工舉辦回娘家活動，並頒發總統志工獎。（記者李榮／翻攝）

金山灣區華僑文教服務中心在聖誕假期前的周末，舉辦「海外青少年文化志工（FASCA）舊金山分會」回娘家活動，大家分享經驗、聯絡感情，也頒發總統義工獎鼓勵學生。

海外青少年文化志工連結同樣文化背景的華裔第二代第三代青年，讓他們彼此認識，增強與台灣的連結及了解。青年志工完成集訓後在僑社服務，像是華運會、國慶、祭孔、夜市等都有他們的身影。

當天回娘家活動由王佑文、呂晧文主持，活動由學員自己規畫。僑教中心主任閻樹榮指出，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，很多活動都不能照以往方式舉行，但是海外青少年文化志工還是排除萬難，艱難的情況之下，依然配合參與了很多活動，令人感佩。

僑教中心副主任徐廣梅指出，海外青少年文化志工非常優秀，參加很多活動、熱心幫忙，「我是發自內心，為大家感到驕傲！」

長期參與帶領此一項目的陳安東也說，「回娘家」是每年辦理的活動，聯繫感情、互相認識。希望疫情趕緊過去，明年再見到大家一起參與活動。北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，海外青少年文化志工項目增強對於中華文化認同，她鼓勵志工要一直充滿熱情、樂觀面對挑戰，「相信明天、相信希望，世界等待你們去改變。」

疫情 台灣 加州

上一則

余鼎昂退休計畫：寫自傳追憶「差生」歲月

下一則

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

延伸閱讀

太古廣場與瑞華中文學校聯合舉辦云端迎春系列文化活動

太古廣場與瑞華中文學校聯合舉辦云端迎春系列文化活動
僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送

僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送
我是青年文化志工

我是青年文化志工
台資餐旅業 僑教中心送暖

台資餐旅業 僑教中心送暖
時間軸呈現 僑教中心介紹台灣防疫經驗

時間軸呈現 僑教中心介紹台灣防疫經驗
「健康益友」APP 僑胞可免費網路與醫師問診

「健康益友」APP 僑胞可免費網路與醫師問診

熱門新聞

矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播