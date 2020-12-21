聯絡感情 海外青少年文化志工「回娘家」

海外青少年文化志工舉辦回娘家活動，並頒發總統志工獎。（記者李榮／翻攝）

金山灣區華僑文教服務中心在聖誕假期前的周末，舉辦「海外青少年文化志工（FASCA）舊金山分會」回娘家活動，大家分享經驗、聯絡感情，也頒發總統義工獎鼓勵學生。

海外青少年文化志工連結同樣文化背景的華裔第二代第三代青年，讓他們彼此認識，增強與台灣 的連結及了解。青年志工完成集訓後在僑社服務，像是華運會、國慶、祭孔、夜市等都有他們的身影。

當天回娘家活動由王佑文、呂晧文主持，活動由學員自己規畫。僑教中心主任閻樹榮指出，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 ，很多活動都不能照以往方式舉行，但是海外青少年文化志工還是排除萬難，艱難的情況之下，依然配合參與了很多活動，令人感佩。

僑教中心副主任徐廣梅指出，海外青少年文化志工非常優秀，參加很多活動、熱心幫忙，「我是發自內心，為大家感到驕傲！」

長期參與帶領此一項目的陳安東也說，「回娘家」是每年辦理的活動，聯繫感情、互相認識。希望疫情趕緊過去，明年再見到大家一起參與活動。北加州 中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，海外青少年文化志工項目增強對於中華文化認同，她鼓勵志工要一直充滿熱情、樂觀面對挑戰，「相信明天、相信希望，世界等待你們去改變。」