胡欣就任都布林市議員：回饋社會 服務民眾

東灣都布林（Dublin）市議員胡欣表示，就任後疫情中的安全和健康、城市收入多元化均是挑戰。（記者劉先進 ／攝影）

中國第一代移民 、環境工程博士胡欣（Sherry Hu）15日晚宣誓就職東灣都布林（Dublin）市議員。胡欣說，她愛都布林這個城市，也愛這個國家和人民。非常感激，想回饋社會。「我承諾將盡最大努力為城市和你們服務。」

胡欣今年當選，創下三項歷史記錄：都布林史上當選市議員票數最高、三谷地區（Tri-Valley）首個華裔市議員、三谷地區首個華人女性市議員。

她說，感謝都布林居民對自己的支持和信任，「想向你們表達誠摯的謝意，感謝你們選舉我，讓我代表你們。我承諾將盡最大努力為城市和你們服務。」

胡欣逐一致謝導師、志願者、支持者，「我要感謝家人，先生Tom，兩個優秀的孩子Elizabeth和Hubert。感謝你們對我無條件的愛、耐心和陪伴。」她說，父母會觀看宣誓錄播視頻，「謝謝你們教會我至關重要的價值觀：為人服務、終身學習、永遠善良、誠實、真誠。」

胡欣還呼籲觀看直播的人，多參與公共服務。她說，自己是第一代移民，20年前，來到都布林。在此地找到夢想的工作和生活。「我愛這個城市，這個國家和人民。非常感激，想回饋社會。相信很多人都有類似的想法，我想鼓勵你們，多參與到為人民服務的行列中來。」

胡欣的宣誓演講，以民權運動領袖馬丁·路德金博士的話結尾，「每個人都可以成為偉大的人，因為每個人都可以服務他人。」

胡欣對本報表示，自從當選後，就數次參加培訓，瞭解城市運作，市議員職責等規範。越深入學習，越發現有很多規則非常細緻和完善。比如，市府經理是執行機構，能自己審批4萬5000元額度以下的計畫。超過額度的，須經市議會投票 批准。既保證了一定自由裁量權，又讓市議會監管。為防止市議員私底下達成交易，左右投票，市議會規定，私底下不能有三位或以上的市議員聚在一起。

胡欣說，就任後疫情 中的安全和健康、城市收入多元化均是挑戰。有賴於前任市議員的努力，疫情中的都布林財政健康，目前儲備金就有2億，其中6000萬可作臨時緊急用途。即使市府沒有一分錢收入，也能維持8到10個月。但考慮到城市地產發展計畫有瓶頸，未來收入不能全部依靠與此，讓收入可持續化和多元化，是題中應有之意。

另外，疫情進入「黎明前的黑暗時期」，疫苗已研發出來，但有反對聲音，如何宣傳引導，讓民眾普遍接種，盡快遏制疫情，市議會也要未雨綢繆。