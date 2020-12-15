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南灣2新捷運站乘客少 營運成本打水漂

編譯組／灣區14日電
導因於新冠疫情，南灣二新捷運站乘客稀少。(圖取自YouTube)
導因於新冠疫情，南灣二新捷運站乘客稀少。(圖取自YouTube)

開站6個月後，南灣兩個新捷運站佳評如潮。BART助理總經理艾倫(Tamar Allen)表示，捷運服務非常順暢。然而，只有一件事沒能按預期計畫進行，就是導因於新冠病毒大流行，6月13日大張旗鼓開通車站之後，耗資23億元的南灣捷運站僅有少數乘客搭乘。

11月是迄今表現最好的一個月，密爾比達車站平均每天有391人次乘客、貝律耶沙車站則有500人次。兩個車站乘客的11月平均人數總和，僅占原預估每天1萬7000人次載客量的5%。同時，交通局擴展捷運站服務的第一年預算超過8000萬元，但由於車站前五個月的乘客稀少，每名乘客的支出超過300元。不過官員表示，實際成本可能會有改變。

由於大量通勤民眾改為在家工作，地方政府告知捷運乘客盡量減少搭乘，沒人會預期新捷運站會達到預估載客目標。密爾比達是捷運BART站最少乘客拜訪的車站，只有少數前往屋崙機場民眾搭乘。貝律耶沙車站情況則稍好些。

在延宕兩年後，捷運擴展計畫仍於全球新冠大流行期間開放。聖他克拉拉谷交通局發言人阿拉尼茲（Bernice Alaniz）表示，目前每件事都不同於往常，但不認為此景代表著未來。她指出，捷運車站建造與交通系統延伸，目光是展望未來100年，是一項相當長期的投資。

辦公室關閉、庇護命令及在公共場所保持社交距離等，都是導致整個BART系統載客量下降的主因，特別是向南灣通勤者推廣新車站。阿拉尼茲表示，原本當局計畫透過行銷休閒行程推廣新車站，例如搭乘捷運到舊金山遊玩，但新冠疫情迫使暫停所有計畫。不過她強調，南灣捷運仍有光明前景，疫情終究會結束，兩個車站間的公寓樓群可容納數以千計捷運通勤者。

自7月到11月，兩個車站共有11萬6601人次乘客，若根據交通局年度預算計算，每名乘客成本約為305元。但阿拉尼茲認為估算方法過於簡化，因實際營運成本可能更低，具體取決於一年中可能發生變化的多項因素，例如捷運局在大流行期間，刪減捷運服務以節省經費。

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