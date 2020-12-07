Tesla領導層 少數族裔逾3成

Tesla公布首份美國多元性報告，亞裔占領導層三成。(圖取自網路)

Tesla 公布首份美國 多元性報告「多元、平等與包容影響報告(Diversity, Equity and Inclusion Impact Report)」，分析公司員工文化背景結構。

報告指出，黑人 員工僅占Tesla美國地區領導階層的4%、總員工人數10%。Tesla美國領導職位(包括總監與副總裁)僅有17%為女性，全體員工比例則有21%是女性。此外，亞裔、黑人與西班牙裔領導階層總和占33%、三族裔員工共約占總員工數60%。

不過，Tesla表示，領導階層僅占公司非常小部分、或僅占總人力0.4%以下。

由馬斯克(Elon Musk)領導的Tesla迅速崛起，已成為全世界最有價值的汽車公司、市值約為5500億元。但報告也承認，公司人才分布缺乏代表性，員工比例無法代表存在美國各階層、從高中畢業生到更高階層專業人士的黑人與非裔美人深厚人才庫。

報告也指出，女性傳統上在科技與汽車產業的代表性不足，Tesla必須在這個領域做更多努力。總部位在矽谷巴洛阿圖的Tesla表示，計畫明年增加更多各族裔員工，也會在黑人較多的學院與大學，招聘更多人才。

那斯達克日前向美國證交會提交提案，若提案獲得通過，將要求所有那斯達克上市公司必須採用董事會成員具有多元文化的新規定，要求大部分公司至少有兩位多元文化背景的董事，包括一名是女性、一名是少數族裔或雙性、同性或跨性別(LGBTQ)。若未符合規定，公司則必須公開解釋為何沒有聘任多元背景董事。