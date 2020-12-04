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史丹福研究：仕紳化對少數族裔傷害大

記者陳程威／史丹福報導

史丹福大學社會學家黃婕琳(Jackelyn Hwang，音譯)的研究發現，少數族裔社區對仕紳化的負面影響感受尤為強烈，與白人社區相比，少數族裔可搬去的社區選擇更少。

黃婕琳和來自費城聯邦儲備銀行的丁磊(Lei Ding,音譯)共同進行了一項關於因仕紳化而導致弱勢居民搬遷往何處去的實證研究，也探討種族背景如何影響這些遷移。

仕紳化是指一個舊有社區原本聚集較低收入人士，但因地價及租金上升，吸引較高收入者遷入，並取代原先的低收入居民。

黃婕琳和丁磊研究費城情況，發現經濟上處於不利地位非黑人區居民，因仕紳化會搬到條件更優越處，因而從仕紳化中受益。

但那些從主要是黑人區搬出來的居民卻沒有受益。這項研究發表在「美國社會學期刊」。

黃婕琳和丁磊分析費城5萬多名有金融信用紀錄的成年居民的消費信貸數據庫。認識到與仕紳化相關的流離失所，主因之一是生活成本增加，作者因此研究了信用評分較低或缺失的個人，這些人更可能被迫流離，如果搬家，他們在尋找住房時可能面臨更大限制。

研究發現，住在非以黑人為主地區的居民，他們可搬去的社區選項更多，而那些來自黑人仕紳化地區的居民，則遷移到條件較差的社區，選擇也更少。這加劇了種族和階級的不平等。

黃婕琳說，造成費城和其他主要城市這種差異的原因，包括種族區隔的住房市場和歧視性貸款。研究發現，貧困居民搬離主由黑人組成的仕紳化社區時，表現出的模式與從非仕紳化社區搬離的弱勢居民相似。

黃婕琳說：「即使是自願搬家，白人進入房地產市場時也擁有更大的優勢。」

防止仕紳化加劇城市內的社會經濟和種族隔離，研究者指出政府必須制定政策，比如費城的財產稅減免計畫，此一計畫禁止對長期中低收入屋主增加房產稅。

研究指出，城市不斷轉型，需對非中產階級社區持續投資，創造種族和社會經濟的多樣性。也必須制定相關政策，幫助弱勢者留下，提供他們資源和機會。

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