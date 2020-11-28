VTA聖誕禮物巴士將啟動 歡迎樂捐

聖他克拉拉谷交通局2019年收集到的禮物，裝了滿滿一台公車。（聖他克拉拉谷交通局提供）

每年聖他克拉拉谷交通局(VTA)都會與海軍陸戰隊及非營利組織「聖荷西公園的聖誕節 」，共同幫助「Toys for Tots」慈善機構收集玩具。希望藉由收集精美禮物後，裝在VTA公車上，就像聖誕老公公的雪橇一樣，分送給需要的孩子們，成為每年感恩節、聖誕節的亮點活動。

「Toys for Tots」是一個全國性的慈善機構，由海軍陸戰隊1991年發起成立的。慈善機構的主要目的是希望透過捐贈玩具，讓這些生活遭遇不幸、低收入 家庭及沒辦法得到禮物的孩子們，也能得到一些幸福的感覺，主要活動的時間點就是年底這兩、三個月的時間，負責籌措各個禮物，並且與當地社團合作，發放給需要的孩子們。

聖他克拉拉谷交通局表示，2019年時收集到的禮物裝滿了滿滿一台公車，裡面也不乏高級的禮物，包含十輛腳踏車、30多輛滑板車，這些都是由腳踏車和滑板車社團捐贈，交通局直接派VTA公車前往社團載貨。

聖他克拉拉谷交通局表示，受到疫情 影響，今年的挑戰的確比較多，除了低收入或不幸的孩子增加了以外，捐贈的人們也減少了許多，也因此需要更多人們願意共襄盛舉，希望能在辛苦的一年，給孩子、家庭一些驚喜的感覺。

聖他克拉拉谷交通局表示，目前規畫將於12月5日上午9時至下午3時，在聖荷西歷史公園(地址：635 Phelan Ave.)進行活動，如果家庭內有多的玩具、禮物，歡迎捐贈，0至14歲孩童需要的用品都可以收不過今年受到疫情影響，不接受絨毛娃娃，也只能跟泰迪熊說聲抱歉了。