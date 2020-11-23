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華埠商業區畫定 須經選民請願簽名、公投

記者劉先進／屋崙報導
商業區計畫調查顧問曼德里（Marco Li Mandri）19日表示，商業區經請願簽名、市議會表決和選民公投通過，才能實施。 （記者劉先進／攝影）
商業區計畫調查顧問曼德里（Marco Li Mandri）19日表示，商業區經請願簽名、市議會表決和選民公投通過，才能實施。 （記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商業區計畫的初步地圖顯示，Boardway、880公路、 Fallon路和14街所包含的範圍為商業區，包含所有私人或商業地產以及公共建築，如屋崙博物館。商業區計畫調查顧問曼德里（Marco Li Mandri）表示，商業區經請願簽名、市議會表決和選民公投通過，才能實施。

曼德里說，只有畫定商業區域內的物業業主，才有資格表決是否同意徵收地產評估費，而不是像以往一樣，選區內的所有選民都有資格公投。所以表決計畫並非像以往一樣在初選或大選固定的日子公投，而是經過一個「郵寄選票程式」（mail ballot procedure），「比如說，某個業主收到後，被告知地塊資訊，按門面、地塊大小和建築面積，財產專屬費為1000元，業主可以選擇同意還是否決。」

曼德里透露， 預計在12月完成中英文調查報告，明年7月前完成包括公投在內的程式，爭取在2022年初收費產生實際效益。調查報告中，期望看到民眾踴躍提出意見，告訴大家，社區優先需要哪種服務。

「我希望所有財產評估費中，占有30%價值的業主能簽署一個請願書，表明有強大的社區基礎，同意收費，才能進入其他法定階段。比如說，區域內預估收費10萬，收費3萬的20或100個業主，都必須簽字同意收費。

請願書上交給市府經濟發展部門核實簽名，市議會明年5月底通過決議，才能郵寄選票，讓華埠商業內的業主公投。如公投通過，意味著商業區建立，市府將訊息發給阿拉米達縣，將費用增加到達2021年12月的地稅帳單上。」

Boardway、880公路、 Fallon路和14街所包含的範圍為華埠商業區。...
Boardway、880公路、 Fallon路和14街所包含的範圍為華埠商業區。（記者劉先進／翻攝）

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