世華工商婦女會北加分會 感恩戶外餐聚

世界華人工商婦女企管協會北加州分會21日在南灣桑尼維爾Ortega公園舉行感恩午餐活動。（記者江碩涵／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會北加州分會21日在南灣桑尼維爾Ortega公園舉行感恩午餐活動，聯繫會員感情、增加更多交流。駐舊金山 經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區 文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、經文辦事處經濟組組長陳愛蘭、北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明都到場支持，現場氣氛熱鬧。

賴銘琪表示，自從他8月到舊金山上任以來，感覺到世華北加州分會的努力與認真，除了協會本身非常有效率的發展外，做事井然有序，且協會內部有各行各業的精英，只要想得到的行業，幾乎都有專家。

賴銘琪說，世華非常具有包容性及多元性，各類活動都囊括其中，有海納百川的氣度，這也是他到任舊金山灣區以來參加的第一場感恩餐會，相當感謝灣區華人的努力與支持。

閻樹榮表示，雖然疫情限制了大家的活動，不過世華仍辦了許多網路線上活動與講座，也有許多心靈上的關懷，對當地華人企業有許多支持。

陳愛蘭說，今年甫從波士頓到舊金山就任，看到矽谷各行各業茁壯的創新與經濟力量，婦女的參與又是其中非常重要的關鍵，尤其台美之間的雙邊經貿投資與合作關係將愈來愈踴躍，世華協會是其中非常重要的力量，經濟組也將努力促成更多合作關係。

吳怡明表示，看到新一屆世華協會的努力，相當感動，北加灣區在全球扮演著重要的角色，未來如何發揮北加經貿實力，提升經貿的品質與能量，都是可以發展的方向。

世界華人工商婦女企管協會會長胡威妮表示，自從5月上任以來，已陸續舉辦過各式各樣的活動，包括PPP紓困方案、如何報稅繳稅、居家防疫等主題，11月還舉辦過如何投票及保險轉換等講座，相當豐富。

胡威妮說，協會內有各行各業的專家人才，醫學、會計、稅務、科技業及教師等應有盡有，也相當歡迎有專才、商業的婦女新血加入協會，感恩節前夕也特別感謝會員一直以來的支持與付出，12月世華也將再與僑委會合作舉行農業相關的講座，希望能推廣更多農業商機。