屋崙打造華埠商業區 盼徵地產評估費

屋崙正在推動打造華埠商業區，希望針對商業區內私人、公共物業徵收地產評估費，用於打掃衛生、清理遊民等服務。計畫需經業主投票通過。（記者劉先進／攝影）

屋崙 正在推動打造華埠 商業區（Chinatown Business Improvement District），希望針對商業區內私人、公共物業徵收地產評估費（property assessments，註：政府機構為獲得特殊利益而對不動產收費），用於打掃衛生、清理遊民等服務。地產評估費並非特別地稅，不需市內所有選民公投，但須經過商業區內所有業主公投通過才可實施。

屋崙華埠商會獲得市府撥款，11月正式展開華埠商業區研究計畫，社區指導委員會視訊會議19日舉行。會上，有數個業主表示，不知商業區內居民如何受益？只針對特定地區的物業收費，是否有法律依據。

商業區計畫調查顧問曼德里（Marco Li Mandri）表示，華埠早在2000年就討論過商業區計畫。徵收地產評估費基於加州 218號法案。是為在縣、市之外提供的服務籌集資金。不是一種稅收，不是地目稅（Parcel Tax），不進入城市普通基金，只是服務於城市的特殊利益，用於在業主繳費的區域內提供服務，沒有物業能豁免。

「服務區域，從物業範圍外到公共路權中的所有管理，包括清潔街道、清洗塗鴉等，管理成為非法活動中心的廢棄建築，甚至引導睡在人行道上的遊民，找到可負擔住房。雖然屋崙市府有清潔街道等職責，但工作不持續，考慮到未來幾年內，加州幾乎每個城市都會（因疫情）出現預算危機，誰能解決這些公共問題？ 」

曼德里表示，屆時，將有非營利機構擔任管理職責。除上述作用，機構還能在緊急情況時，利用9萬粉絲的臉書帳號群發短訊，提醒大家注意安全，「比如說，再發生類似今年6月的示威暴力事件，就可以提醒大家。」

在華埠擁有物業的華人莫秀寧表示，設定商業區、徵收地產評估費的消息，讓人喜憂參半。一方面，收費能服務社區，清潔街道，美化華埠，可帶來更多人流，有利於華埠經濟發展。但另一方面，又有很多擔憂，「到底收費標準是什麼？屋崙地稅1.8%，再針對不動產收費，業主壓力不小。籌集的款項，是否會在全面核算情況下，合理使用？根據介紹，收費要提供遊民服務，安置住房，這要花很多錢。另外，我也擔心，收費會浪費在行政開支或官樣文章（red tapes）上，美化街道能否遏制華埠居民最關心的犯罪，還未可知。」

莫秀寧說，如果大公司或開發商能投資服務社區，是最理想的狀態。