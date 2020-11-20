專家：注意疫苗副作用 應給接種勞工「休息三天有薪假」

專家認為，即使疫苗問世後，短時間之內人們仍不應停止保持社交距離，並且還是得戴口罩。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，輝瑞製藥公司預計11月底前獲得聯邦政府的許可，推出疫苗，也給遏制新冠肺炎大流行帶來了希望，但專家也提醒民眾對於疫苗應該有正確的期待，了解疫苗可能帶來的副作用。

凱瑟健康新聞（Kaiser Health News）健康新聞媒體「California Healthline」報導說，瑞輝的研發計畫顯示，它的疫苗以及目前大多數疫苗都需要「注射兩劑」」才有效，且彼此必須間隔數周。專家預料，疫苗也會引起類似流感的副作用，包括「手臂痠痛」、「肌肉 痠痛」和「發燒」，「這些副作用可能持續數天，使部分接種人士無法上班或上學。

健康新聞媒體指出，即使如輝瑞所宣稱，疫苗證明有效程度達到90%，但也代表仍然有十分之一的接種者無法防禦病毒，「這意味著至少在短期內，即使整體人口免疫力增強，大家仍不應停止保持社交距離，且還是得要戴口罩。」

耶魯大學全球健康研究所所長奧默爾（Saad Omer）表示，這次的藥苗開發速度與努力前所未見；可是到目前還一直沒有制定大規模宣導計畫，讓大眾了解疫苗的整體情況。

此外，截至10月中旬的調查顯示，只有一半美國人願意接種新冠疫苗，「因此，有必要趕緊進行廣泛宣導。」更何況，任何疫苗在最初提供的初始數量都不多，專家預測要到明年年中，才可能普遍地提供疫苗，「盡早討論潛在的副作用，可以預防副作用遭到誇大或歪曲。」

幾種新冠疫苗的早期實驗數據顯示，消費者需做好對於疫苗副作用的準備。雖然嚴格來說副作用相當溫和，仍可能打亂正常生活作習。輝瑞的一位高管告訴新聞媒體「Stat」，該公司的新冠疫苗副作用似乎與一般成人疫苗差不多，但比該公司的肺炎疫苗Prevnar或普通流感疫苗 更為嚴重。

范德比爾特大學（VUMC）醫學中心預防醫學和健康政策教授沙夫納（William Schaffner）表示，疫苗可能造成手臂疼痛，而且很多人在一兩天內都會感到很不舒服，例如頭痛和肌肉疼痛，「要說服經歷這些症狀的人在三到四個星期內回來再注射第二劑，再次出現類似流感的症狀，可能十分困難」。

同時，健康新聞媒體也認為，足夠的宣導能幫助民眾對副作用有正確的預期與安排。愛荷華大學內科和流行病學教授佩倫塞維奇（Eli Perencevich）就表示，疫苗預期將先提供給醫護人員和其他從事必要工作的勞工 施打，而這些人如果感到不適可能就無法工作。他並建議，應給接種疫苗的勞工「休息三天的有薪假」。