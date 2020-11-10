常如武案網路聽證 受害人量刑前提表述

常如武（左）案件再度開庭，但當天法官未能量刑。右為妻子李薇林。（本報檔案照片）

薩拉度加「基督之家第四家」前長老常如武，與妻子李薇林涉嫌詐欺與洗錢的案件，因涉及台灣 知名企業家王雪紅，因而備受關注。聯邦法院陪審團討論後於2019年做出裁決，在九項控罪中，常如武第一項與第六項的共謀罪成為僵局案「hung jury」，未被認定有罪，但其他七項罪名成立；而陪審團對於李薇林的部分，每項控罪都未能達成一致共識，成為僵局案「hung jury」。

控方在今年初決定，對於常如武與李薇林僵局案的控罪都不再追究，檢察官向法官申請撤銷並被簽結；而針對其他控罪，法官戴維拉則於9日下午透過網路舉辦聽證，由多位相關受害人在量刑前提出表述。

由於新冠肺炎疫情 的關係，當天庭審改為線上進行；但法院再次提醒，法庭內的規定依然未改變，不得錄影、錄音、截圖。原本當日可能進行量刑，但因法官前一案件的審理時間太長，因此當日只進行聽證，暫定推遲至12月再行開庭。

包括執行長老黃林等多位關係人都於庭上陳述。黃林指出，整個案件對於教會，不只是財務上的損失，更是精神上的耗損。而且很多錢是從教會轉出，但教會並不知情，教會損失很大。

另一位發言的蔡旌明在庭後受訪時也說，現在是刑事案件，等到告一段落後，大家還會提起民事訴訟，要求賠償。更何況，整件事情是15年前的案件，那時候的錢跟現在的錢，早已是不一樣的價值了。

常如武案錯綜複雜，除了指控的一派以外，也有部分第四家的教友是相信常如武，並且一路以來持續支持、且與常如武站在一起。