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華人特殊兒童之友 「圓夢之夜」線上籌款開跑

記者江碩涵／南灣報導
華人特殊兒童之友協會（FCSN），將於11月7日下午4時舉行「圓夢之夜-為我們的夢想接力」網路活動，希望號召志工和支持者參與，完成更多籌款目標。（翻攝於網路記者會）
華人特殊兒童之友協會（FCSN），將於11月7日下午4時舉行「圓夢之夜-為我們的夢想接力」網路活動，希望號召志工和支持者參與，完成更多籌款目標。（翻攝於網路記者會）

華人特殊兒童之友協會（FCSN）每年固定舉行籌款餐會，今年雖受到新冠病毒疫情影響，無法舉行傳統室內活動。不過挑戰就是轉機，協會發揮創意、透過網路技術，仍將於11月7日下午4時舉行「圓夢之夜-為我們的夢想接力」網路活動，不僅可以讓特殊兒童和家庭有機會與大家互動，同時也希望能號召更多志工和支持者參與，完成更多籌款目標。

華人特殊兒童之友協會創立以來，致力於對有特殊需求的個人和家庭提供支持和服務，今年受到疫情影響，許多服務機構財力、人力、物力短缺虧損情況下，不僅面臨活動減少壓力，甚至還有停止營運的困境。

不過華人特殊兒童之友協會仍積極舉行各種線上活動，一周七天、每天五小時，每周都有275個線上課程提供給需要服務的人，不少活動都具有創意，實作、練習的課程讓不少特殊家庭豐富生活，也有不少一對一課程，讓特殊兒童獲得比以前更好的學習與互動資源。

華人特殊兒童之友協會理事胡立民表示，疫情不知道何時才能結束，而大家的生活模式也有許多轉變，很高興看到協會能用現有的資源、創新的模式，照顧到更多需要的家庭與孩子。也因為工作人員的努力，協會在社區做出了相當多的貢獻，同時也服務到社區許多家庭，成為新的典範。

華人特殊兒童之友協會經過20多年的發展，伴隨著許多特殊兒童一路長大，協會也成長為百名員工、服務逾一千多個家庭的有規模機構，甚至許多主流家庭也仰賴協會內的課程與互動，協會日前也才獲得全美非營利組織平台比賽大獎。

今年受到疫情影響，許多家庭與個人都因此有所衝擊，華人特殊兒童之友協會因應居家避疫的新生活型態，提供新類型服務與成果，透過社區、州政府給予的支持，向社會作一個完成的報告，晚會除了互動式交流和表演外，也有不少知性、感性和娛樂性的一刻，承現華人特殊兒童之友協會傳統精神「勇於夢想」，把逆境轉化成夢想擴展的契機。

華人特殊兒童之友協會每年藉由年度籌款餐會，向社區介紹協會努力的方向以及取得的進展，並希望表彰長期默默在時間、體力、金錢上付出、努力不懈也不求回報的志工及服務人員。更多有關「圓夢之夜-為我們的夢想接力」活動資訊，可至網路http://fcsn1996.org/gala-page/報名查詢。

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